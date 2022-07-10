https://tr.sputniknews.com/20220710/denizlide-asitli-saldiriya-ugrayan-genc-kadin-hayatini-kaybetti-1058536719.html
Denizli'de asitli saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti
Denizli'de asitli saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti
Denizli’de sevgilisi tarafından üzerine asit dökülen Özbekistan uyruklu genç kadın tedavi gördüğü İzmir’deki hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T07:42+0300
2022-07-10T07:42+0300
2022-07-10T07:42+0300
türkiye
denizli
kadın cinayeti
asit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058536573_0:0:1399:787_1920x0_80_0_0_6310def82d393d1dbf45d3d08a75657d.jpg
Denizli'de mayıs ayında meydana gelen olayda 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan 44 yaşındaki Özgür Günden, hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen 27 yaşındaki Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. ile birlikte otele gitti.Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Günden, olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Günden lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü. Günden poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan iki arkadaşın üzerine savurdu. Yaralanan her iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Günden ise sağ gözünü kaybetti. Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Günden'in peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Günden'i Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli’ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu ifade ederek “Asit dökmedim. Sadece porçöz attım” diyen Günden, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sarvinoz K., tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3.’cü derece yanıklar oluşan Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
türkiye
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058536573_152:0:1361:907_1920x0_80_0_0_d6f665fcddcf993bb5e7885044ea6bce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
denizli, kadın cinayeti, asit
Denizli'de asitli saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti
Abone ol
Denizli’de sevgilisi tarafından üzerine asit dökülen Özbekistan uyruklu genç kadın tedavi gördüğü İzmir’deki hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetti.
Denizli'de mayıs ayında meydana gelen olayda 2005 yılında kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanıp cezaevinde yatan 44 yaşındaki Özgür Günden, hafta sonu tatili için İstanbul’dan gelen 27 yaşındaki Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz K. ile birlikte otele gitti.
Kalandarova’nın telefonunu kontrol etmek isteyen Günden, olumsuz cevap alınca çılgına döndü. Yaşanan arbede sırasında yüzünden tırmalanan Günden lobiye inip emanet bıraktığı poşeti alarak odaya geri döndü.
Günden poşetten çıkardığı kutunun kapağını açarak içerisindeki asidi korkudan birbirlerine sarılan iki arkadaşın üzerine savurdu. Yaralanan her iki kadının çığlıklar atarak yardım istediği saldırıda, kendi yüzüne de asit gelen Günden ise sağ gözünü kaybetti.
Olayın ardından kaçarak otelden uzaklaşan Günden'in peşine düşen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin izini adım adım takip etti. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit edilen JASAT, Günden'i Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan akrabalarına ait metruk evde saklandığını belirledi. Gizlendiği adreste yakalanan saldırgan, Denizli’ye getirilerek adliyeye sevk edildi. Pişman olduğunu ifade ederek “Asit dökmedim. Sadece porçöz attım” diyen Günden, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarvinoz K., tedavisinin ardından taburcu edilirken; saldırganın asıl hedefi olan ve vücudunun büyük bir bölümünde 3.’cü derece yanıklar oluşan Kalandarova, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların hayatta tutabilmek için büyük mücadele verdiği genç kadın, olayın ardından 38 gün sonra tedavisinin devam ettiği yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.