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https://tr.sputniknews.com/20220710/elektronik-ticaret-isletmecileri-dernegi-kurban-bayraminda-kiyma-makinesi-gibi-urunlere-talep-artti-1058536012.html
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği: İnsanlar kıymasını evde çekmeye başladı
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği: İnsanlar kıymasını evde çekmeye başladı
Kurban Bayramı hazırlıkları, internet alışverişlerine de yansıdı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Çevikoğlu, “Son yıllarda kurban... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
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Kurban bayramıyla birlikte internet alışverişlerinde de bayrama ve tatile özgü tercihler öne çıktığını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “Derin dondurucu, kıyma makinesi, bıçak setleri, güneş yağı, şapka, çadır, kahve makinesi, mutfak robotu, saklama kabı, mangal, tencere ve şeker-çikolata gibi bazı ürünlerin alımlarında diğer günlere göre yüzde 30’lara yakın artış görüyoruz” diye konuştu. Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre bayram nedeniyle insanların şehir dışına çıkışlarının arttığını dile getiren Çevikoğlu, “Bu durum, vatandaşların yolda kalmaması adına yaz lastiklerinin satışlarına da yansımış gibi görünüyor. Bayrama 10 gün kala bu ürünlerin alımlarının hızlandığını ve insanların hazırlıklarını yaptığını gördük. Eski lastiklerini yeni aldıkları lastiklerle değiştiriyorlar. Normal dönemlere göre lastik satışlarında önemli ölçüde artışlar görüyoruz” ifadelerini kullandı.
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kurban bayramı, kıyma, et

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği: İnsanlar kıymasını evde çekmeye başladı

07:15 10.07.2022 (güncellendi: 07:16 10.07.2022)
© AAKurban bayramı
Kurban bayramı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AA
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Kurban Bayramı hazırlıkları, internet alışverişlerine de yansıdı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Çevikoğlu, “Son yıllarda kurban bayramlarında kıyma yapma makinesi gibi ürünlere oldukça talep olduğunu görüyoruz. İnsanlar kıymasını evde çekmeye başladı, bundan 5 yıl önce bu ürüne çok ilgi olduğunu görmüyorduk” dedi.
Kurban bayramıyla birlikte internet alışverişlerinde de bayrama ve tatile özgü tercihler öne çıktığını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “Derin dondurucu, kıyma makinesi, bıçak setleri, güneş yağı, şapka, çadır, kahve makinesi, mutfak robotu, saklama kabı, mangal, tencere ve şeker-çikolata gibi bazı ürünlerin alımlarında diğer günlere göre yüzde 30’lara yakın artış görüyoruz” diye konuştu.
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre bayram nedeniyle insanların şehir dışına çıkışlarının arttığını dile getiren Çevikoğlu, “Bu durum, vatandaşların yolda kalmaması adına yaz lastiklerinin satışlarına da yansımış gibi görünüyor. Bayrama 10 gün kala bu ürünlerin alımlarının hızlandığını ve insanların hazırlıklarını yaptığını gördük. Eski lastiklerini yeni aldıkları lastiklerle değiştiriyorlar. Normal dönemlere göre lastik satışlarında önemli ölçüde artışlar görüyoruz” ifadelerini kullandı.
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