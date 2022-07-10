https://tr.sputniknews.com/20220710/eline-sampuanini-alip-yagmurda-yikandi-1058545687.html

Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı

Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı

İstanbul Arnavutköy’de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T12:43+0300

2022-07-10T12:43+0300

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yaşam

arnavutköy

istanbul

yağış

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.

arnavutköy

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arnavutköy, istanbul, yağış