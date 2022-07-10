https://tr.sputniknews.com/20220710/eline-sampuanini-alip-yagmurda-yikandi-1058545687.html
Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
İstanbul Arnavutköy’de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T12:43+0300
2022-07-10T12:43+0300
2022-07-10T13:02+0300
yaşam
arnavutköy
istanbul
yağış
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.
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arnavutköy, istanbul, yağış
Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
12:43 10.07.2022 (güncellendi: 13:02 10.07.2022) Abone ol
İstanbul Arnavutköy’de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
Arnavutköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.