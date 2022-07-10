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Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı
İstanbul Arnavutköy’de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T12:43+0300
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yaşam
arnavutköy
istanbul
yağış
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.
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arnavutköy, istanbul, yağış

Eline şampuanını alıp yağmurda yıkandı

12:43 10.07.2022 (güncellendi: 13:02 10.07.2022)
© AAŞampuan
Şampuan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AA
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İstanbul Arnavutköy’de sağanak yağış nedeniyle yolları su basarken bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yıkanması dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) uyarısının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.
Arnavutköy’de de yolları su bastı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bir vatandaşın eline aldığı şampuanla yağmurda yıkanmaya çalışması ise ortaya ilginç görüntüler çıkarttı.
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