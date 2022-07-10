https://tr.sputniknews.com/20220710/eski-japonya-basbakani-abeyi-olduren-saldirgan-bomba-yapmaya-calismis--1058542957.html
Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldüren saldırgan bomba yapmaya çalışmış
Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldüren saldırgan bomba yapmaya çalışmış
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi silahla vuran Tetsuya Yamagami'nin bomba yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:13+0300
2022-07-10T11:13+0300
2022-07-10T11:15+0300
dünya
japonya
suikast
şinzo abe
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Kyodo News'te yer alan haberde, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami’nin polise, 'birden fazla silah' yaptığını itiraf ettiğini anlattı. Yamagami’nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu aktaran müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe’yi hedef aldığını belirtti. Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220710/japonya-eski-basbakan-abe-suikastinin-golgesinde-sandiga-gitti--1058541263.html
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Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldüren saldırgan bomba yapmaya çalışmış
11:13 10.07.2022 (güncellendi: 11:15 10.07.2022) Abone ol
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi silahla vuran Tetsuya Yamagami'nin bomba yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Kyodo News'te yer alan haberde, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami’nin polise, 'birden fazla silah' yaptığını itiraf ettiğini anlattı.
Yamagami’nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu aktaran müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe’yi hedef aldığını belirtti.
Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.
Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.