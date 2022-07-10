https://tr.sputniknews.com/20220710/eski-japonya-basbakani-abeyi-olduren-saldirgan-bomba-yapmaya-calismis--1058542957.html

Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldüren saldırgan bomba yapmaya çalışmış

Eski Japonya Başbakanı Abe'yi öldüren saldırgan bomba yapmaya çalışmış

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi silahla vuran Tetsuya Yamagami'nin bomba yapmaya çalıştığı ortaya çıktı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T11:13+0300

2022-07-10T11:13+0300

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dünya

japonya

suikast

şinzo abe

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Kyodo News'te yer alan haberde, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami’nin polise, 'birden fazla silah' yaptığını itiraf ettiğini anlattı. Yamagami’nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu aktaran müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe’yi hedef aldığını belirtti. Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu. Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220710/japonya-eski-basbakan-abe-suikastinin-golgesinde-sandiga-gitti--1058541263.html

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japonya, suikast, şinzo abe