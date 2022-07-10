https://tr.sputniknews.com/20220710/guney-afrikada-barda-silahli-saldiri-14-olu-1058540250.html
Güney Afrika'da barda silahlı saldırı: 14 ölü
Güney Afrika'da barda silahlı saldırı: 14 ölü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir bara gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T10:11+0300
2022-07-10T10:11+0300
2022-07-10T10:13+0300
dünya
güney afrika
bar
silahlı saldırı
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Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir barda meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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güney afrika, bar, silahlı saldırı
Güney Afrika'da barda silahlı saldırı: 14 ölü
10:11 10.07.2022 (güncellendi: 10:13 10.07.2022) Abone ol
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir bara gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir barda meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.