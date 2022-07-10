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https://tr.sputniknews.com/20220710/guney-afrikada-barda-silahli-saldiri-14-olu-1058540250.html
Güney Afrika'da barda silahlı saldırı: 14 ölü
Güney Afrika'da barda silahlı saldırı: 14 ölü
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir bara gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
güney afrika
bar
silahlı saldırı
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Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir barda meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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güney afrika, bar, silahlı saldırı

Güney Afrika'da barda silahlı saldırı: 14 ölü

10:11 10.07.2022 (güncellendi: 10:13 10.07.2022)
© AAHaiti - Polis
Haiti - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AA
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir bara gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklamada, Johannesburg'un Soweto ilçesindeki bir barda meydana gelen olayda 14 kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 9 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, polisin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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