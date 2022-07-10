https://tr.sputniknews.com/20220710/guney-kore-kuzey-korenin-roketatar-atesledigini-bildirdi-1058559984.html

Güney Kore, Kuzey Kore'nin roketatar ateşlediğini bildirdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin roketatar ateşlediğini bildirdi

Güney Kore Ordusu, Kuzey Kore'nin çoklu roketatar ateşlediğini bildirdi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T23:17+0300

2022-07-10T23:17+0300

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kuzey kore

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roketatar

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Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ordu yetkililerinin topçu atışı olduğu tahmin edilen izler tespit ettiğini aktardı.Güney Koreli yetkililer, bunu "bir başka güç gösterisi" olarak niteledi.Son ateşlemenin Kuzey Kore'nin yedinci nükleer testini veya diğer "kışkırtıcı eylemleri" gerçekleştirebileceğine dair mevcut endişeleri artırdığı belirtildi.

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kuzey kore, güney kore, roketatar