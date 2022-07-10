https://tr.sputniknews.com/20220710/guney-kore-kuzey-korenin-roketatar-atesledigini-bildirdi-1058559984.html
Güney Kore, Kuzey Kore'nin roketatar ateşlediğini bildirdi
Güney Kore, Kuzey Kore'nin roketatar ateşlediğini bildirdi
Güney Kore Ordusu, Kuzey Kore'nin çoklu roketatar ateşlediğini bildirdi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T23:17+0300
2022-07-10T23:17+0300
2022-07-10T23:17+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
roketatar
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Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ordu yetkililerinin topçu atışı olduğu tahmin edilen izler tespit ettiğini aktardı.Güney Koreli yetkililer, bunu "bir başka güç gösterisi" olarak niteledi.Son ateşlemenin Kuzey Kore'nin yedinci nükleer testini veya diğer "kışkırtıcı eylemleri" gerçekleştirebileceğine dair mevcut endişeleri artırdığı belirtildi.
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kuzey kore, güney kore, roketatar
Güney Kore, Kuzey Kore'nin roketatar ateşlediğini bildirdi
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Güney Kore Ordusu, Kuzey Kore'nin çoklu roketatar ateşlediğini bildirdi.
Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, ordu yetkililerinin topçu atışı olduğu tahmin edilen izler tespit ettiğini aktardı.
Güney Koreli yetkililer, bunu "bir başka güç gösterisi" olarak niteledi.
Son ateşlemenin Kuzey Kore'nin yedinci nükleer testini veya diğer "kışkırtıcı eylemleri" gerçekleştirebileceğine dair mevcut endişeleri artırdığı belirtildi.