https://tr.sputniknews.com/20220710/hazir-giyim-ve-ayakkabida-buyuk-zam-beklentisi-1058547829.html

Hazır giyim ve ayakkabıda büyük zam beklentisi

Hazır giyim ve ayakkabıda büyük zam beklentisi

Alım gücündeki erime nedeniyle ayakkabıda talep uygun fiyatlı, sentetik ürünlere kaydı. Hazır giyimde ise yerli çekildi, bazı firmalar artık satışlarının yüzde... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T13:52+0300

2022-07-10T13:52+0300

2022-07-10T13:52+0300

ekonomi

zam

kıyafet

ayakkabı

enflasyon

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Küresel ham madde ve emtia fiyatlarındaki düşüşün sürmesi beklense de içeride yüksek kur ve yüksek enflasyon nedeniyle hazır giyim ve ayakkabıya büyük zamlar bekleniyor. Yaz aylarının bitip sonbaharda yeni sezonun başlamasıyla ayakkabıda vatandaşa yansıyacak zammın en az yüzde 30 oranında olacağı öngörülürken; hazır giyim ürünlerine gelmesi beklenen zam oranı ise bazı sektör temsilcilerine göre yüzde 100’leri de aşacak. Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten'in ifadeleri şöyle: Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel ise, halihazırda fiyatlardaki yıllık zam oranlarının yüzde 80’i bulduğunu; kış aylarında yapılacak zamların yıllık bazda yüzde 100’leri aşarak yüzde 130’ları ulaşmasının şaşırtıcı olmayacağını dile getirdi: Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya da hazır giyimde fiyatların son bir yılda ikiye katlandığını, bunun etkisiyle satışlarda yıllık bazda yüzde 10 ila 20 aralığında düşüş yaşadıklarını anlattı:

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zam, kıyafet, ayakkabı, enflasyon