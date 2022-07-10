https://tr.sputniknews.com/20220710/icisleri-bakanligi-52-bin-duzensiz-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1058539258.html

İçişleri Bakanlığı: 52 bin düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı: 52 bin düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında 52 bin 11 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini duyurdu. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T09:52+0300

2022-07-10T09:52+0300

2022-07-10T10:07+0300

düzensiz göç

türkiye

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, 1-7 Temmuz tarihlerinde düzensiz göçmenlere ilişkin verileri paylaştı.1-7 Temmuz tarihlerinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 5 bin 923 olduğu bildirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin bin 980'inin Afganistan, 364'ünün Pakistan uyruklu olduğu belirtildi. Yakalanan 5 bin 923 düzensiz göçmenden toplam 3 bin 778'inin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.1 Ocak – 7 Temmuz 2022 itibariyle gönderilen düzensiz göçmen sayısı 52 bin 11 olarak açıklandı. Geri gönderilen göçmenlerden 30 bin 519'unun Afganistan, 6 bin 759'unun Pakistan uyruklu olduğu bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220707/vanda-408-yasadisi-gocmenin-ucakla-ulkelerine-gonderilmesine-baslandi-1058447453.html

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düzensiz göç, içişleri bakanlığı