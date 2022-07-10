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https://tr.sputniknews.com/20220710/icisleri-bakanligi-52-bin-duzensiz-gocmen-ulkelerine-gonderildi-1058539258.html
İçişleri Bakanlığı: 52 bin düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
İçişleri Bakanlığı: 52 bin düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında 52 bin 11 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini duyurdu. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T09:52+0300
2022-07-10T10:07+0300
düzensiz göç
türkiye
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, 1-7 Temmuz tarihlerinde düzensiz göçmenlere ilişkin verileri paylaştı.1-7 Temmuz tarihlerinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 5 bin 923 olduğu bildirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin bin 980'inin Afganistan, 364'ünün Pakistan uyruklu olduğu belirtildi. Yakalanan 5 bin 923 düzensiz göçmenden toplam 3 bin 778'inin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.1 Ocak – 7 Temmuz 2022 itibariyle gönderilen düzensiz göçmen sayısı 52 bin 11 olarak açıklandı. Geri gönderilen göçmenlerden 30 bin 519'unun Afganistan, 6 bin 759'unun Pakistan uyruklu olduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220707/vanda-408-yasadisi-gocmenin-ucakla-ulkelerine-gonderilmesine-baslandi-1058447453.html
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düzensiz göç, içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanlığı: 52 bin düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

09:52 10.07.2022 (güncellendi: 10:07 10.07.2022)
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-Van'da yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bugün ülkelerini gönderiliyor.
Van'da yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bugün ülkelerini gönderiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA / YILMAZ SÖNMEZ-
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İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak - 7 Temmuz 2022 tarihleri arasında 52 bin 11 düzensiz göçmenin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, 1-7 Temmuz tarihlerinde düzensiz göçmenlere ilişkin verileri paylaştı.
1-7 Temmuz tarihlerinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 5 bin 923 olduğu bildirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin bin 980'inin Afganistan, 364'ünün Pakistan uyruklu olduğu belirtildi. Yakalanan 5 bin 923 düzensiz göçmenden toplam 3 bin 778'inin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı.
1 Ocak – 7 Temmuz 2022 itibariyle gönderilen düzensiz göçmen sayısı 52 bin 11 olarak açıklandı. Geri gönderilen göçmenlerden 30 bin 519'unun Afganistan, 6 bin 759'unun Pakistan uyruklu olduğu bildirildi.
Van'da yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda yakalanan ve işlemleri tamamlanan 408 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bugün ülkelerini gönderiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2022
TÜRKİYE
Van'da 408 yasadışı göçmenin uçakla ülkelerine gönderilmesine başlandı
7 Temmuz, 20:03
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