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https://tr.sputniknews.com/20220710/imam-firarda-cemaat-bayram-namazi-kilamadan-geri-dondu-1058533670.html
İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü
İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü
Elazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T03:31+0300
2022-07-10T04:11+0300
yaşam
elazığ
cami
bayram namazı
cemaat
imam
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Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tuttu.Kentte birçok camide bayram namazı kılınırken, Asri Mezarlık Camisi'nde imam camiye gelmediği için vatandaşlar namaz kılamadı. Bir süre imamın gelmesini bekleyen cemaat, imamın gelmeyeceğini anlayınca camiden ayrıldı.İmamın camiye neden gelmediği ise bilinmiyor.
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elazığ, cami, bayram namazı, cemaat, imam

İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü

03:31 10.07.2022 (güncellendi: 04:11 10.07.2022)
© İHA / YAKUP SAĞLAMElazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti.
Elazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA / YAKUP SAĞLAM
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Elazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti.
Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tuttu.
Kentte birçok camide bayram namazı kılınırken, Asri Mezarlık Camisi'nde imam camiye gelmediği için vatandaşlar namaz kılamadı.
Bir süre imamın gelmesini bekleyen cemaat, imamın gelmeyeceğini anlayınca camiden ayrıldı.
İmamın camiye neden gelmediği ise bilinmiyor.
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