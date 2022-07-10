https://tr.sputniknews.com/20220710/imam-firarda-cemaat-bayram-namazi-kilamadan-geri-dondu-1058533670.html

İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü

İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü

Elazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T03:31+0300

2022-07-10T03:31+0300

2022-07-10T04:11+0300

yaşam

elazığ

cami

bayram namazı

cemaat

imam

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Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tuttu.Kentte birçok camide bayram namazı kılınırken, Asri Mezarlık Camisi'nde imam camiye gelmediği için vatandaşlar namaz kılamadı. Bir süre imamın gelmesini bekleyen cemaat, imamın gelmeyeceğini anlayınca camiden ayrıldı.İmamın camiye neden gelmediği ise bilinmiyor.

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elazığ, cami, bayram namazı, cemaat, imam