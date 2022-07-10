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İmamoğlu'ndan yağış açıklaması: 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı
İmamoğlu'ndan yağış açıklaması: 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağışla ilgili "3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T17:12+0300
2022-07-10T17:21+0300
ekrem imamoğlu
türkiye
sağanak yağış
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.İmamoğlu, "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-yanik-acikladi-istanbulda-selden-etkilenenlere-3-bin-tl-nakdi-yardim-yapilacak-1058552023.html
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ekrem imamoğlu, sağanak yağış

İmamoğlu'ndan yağış açıklaması: 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı

17:12 10.07.2022 (güncellendi: 17:21 10.07.2022)
© IBB/ONUR GUNALİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© IBB/ONUR GUNAL
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Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağışla ilgili "3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.
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