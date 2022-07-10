https://tr.sputniknews.com/20220710/imamoglundan-yagis-aciklamasi-3-yildir-altyapi-calismasi-yaptigimiz-hicbir-noktada-sorun-yasanmadi-1058552780.html

İmamoğlu'ndan yağış açıklaması: 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı

İmamoğlu'ndan yağış açıklaması: 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağışla ilgili "3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T17:12+0300

2022-07-10T17:12+0300

2022-07-10T17:21+0300

ekrem imamoğlu

türkiye

sağanak yağış

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.İmamoğlu, "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.

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ekrem imamoğlu, sağanak yağış