https://tr.sputniknews.com/20220710/imamoglundan-yagis-aciklamasi-3-yildir-altyapi-calismasi-yaptigimiz-hicbir-noktada-sorun-yasanmadi-1058552780.html
İmamoğlu'ndan yağış açıklaması: 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı
İmamoğlu'ndan yağış açıklaması: 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağışla ilgili "3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T17:12+0300
2022-07-10T17:12+0300
2022-07-10T17:21+0300
ekrem imamoğlu
türkiye
sağanak yağış
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055613991_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7b5d63e7b809efe9d403d1b0e2d4bd3d.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.İmamoğlu, "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220710/bakan-yanik-acikladi-istanbulda-selden-etkilenenlere-3-bin-tl-nakdi-yardim-yapilacak-1058552023.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055613991_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0ab0a2e005b648b4a2d71dd2b16f16fd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ekrem imamoğlu, sağanak yağış
İmamoğlu'ndan yağış açıklaması: 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı
17:12 10.07.2022 (güncellendi: 17:21 10.07.2022) Abone ol
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak yağışla ilgili "3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İmamoğlu, "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale ettti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" dedi.