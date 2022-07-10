https://tr.sputniknews.com/20220710/irfan-can-kahveciden-jorge-jesus-cevabi-haberciligin-geldigi-noktaya-gulmekten-agliyorum-1058543026.html
İrfan Can Kahveci'den Jorge Jesus cevabı: 'Haberciliğin geldiği noktaya gülmekten ağlıyorum'
İrfan Can Kahveci'den Jorge Jesus cevabı: 'Haberciliğin geldiği noktaya gülmekten ağlıyorum'
Fenerbahçe'nin oyuncusu İrfan Can Kahveci, sosyal medyada Jorge Jesus'un antrenmanı hakkında yapılan habere cevap verdi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:14+0300
2022-07-10T11:14+0300
2022-07-10T11:19+0300
irfan can kahveci
spor
jorge jesus
fenerbahçe
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İrfan Can Kahveci, kendisi hakkında sosyal medyada çıkan 'Jorge Jesus'un antrenmanlarında ağlıyor' başlıklı habere yanıt verdi. 'Jorge Jesus'un fiziksel güçlendirme programına ayak uydurmakta zorlanan İrfan Can Kahveci, sinirden ağladı' haberine ilişkin ''Haberciliğin geldiği noktaya gülmekten ağlıyorum'' ifadelerini kullandı.
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irfan can kahveci, jorge jesus, fenerbahçe
İrfan Can Kahveci'den Jorge Jesus cevabı: 'Haberciliğin geldiği noktaya gülmekten ağlıyorum'
11:14 10.07.2022 (güncellendi: 11:19 10.07.2022) Abone ol
Fenerbahçe'nin oyuncusu İrfan Can Kahveci, sosyal medyada Jorge Jesus'un antrenmanı hakkında yapılan habere cevap verdi.
İrfan Can Kahveci, kendisi hakkında sosyal medyada çıkan 'Jorge Jesus'un antrenmanlarında ağlıyor' başlıklı habere yanıt verdi.
'Jorge Jesus'un fiziksel güçlendirme programına ayak uydurmakta zorlanan İrfan Can Kahveci, sinirden ağladı' haberine ilişkin ''Haberciliğin geldiği noktaya gülmekten ağlıyorum'' ifadelerini kullandı.