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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 50 bin şişe parfüm ele geçirildi
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 50 bin şişe parfüm ele geçirildi
Dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üretip internet üzerinden sattığı tespit edilen 1 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, 50 bin adet... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T10:43+0300
2022-07-10T11:00+0300
parfüm
sahte
türkiye
istanbul
operasyon
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İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi, internet üzerinden satış yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin yurt dışından yasa dışı yollarla getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.Yapılan çalışmalarla sahte parfümlerin depolandığı adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri baskında zanlı D.K'yi gözaltına aldı.İmalathane olarak kullanılan adreste yapılan aramada sahte parfümlerin doldurulduğu ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutular, parfümlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanan sahte bandroller ile 50 bin şişe sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi.Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sahte parfümlerin ciltte ve solunum yollarında ciddi sorunlar oluşturabileceği uyarısında bulunularak, sahte ürünlerden uzak durmak için TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve ücretsiz olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasının cep telefonlarına indirilebileceği, alınacak ürünün orijinalliğinin uygulama üzerinden kontrol edilebileceği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220516/istanbulda-duzenlenen-operasyonda-cok-sayida-sahte-parfum-ve-gunes-kremi-ele-gecirildi-1056408230.html
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parfüm, sahte, istanbul, operasyon

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 50 bin şişe parfüm ele geçirildi

10:43 10.07.2022 (güncellendi: 11:00 10.07.2022)
© DHAİstanbul'da sahte parfüm operasyonu
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© DHA
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Dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üretip internet üzerinden sattığı tespit edilen 1 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi.
İstanbul'da 50 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi, internet üzerinden satış yaptığı belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin yurt dışından yasa dışı yollarla getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmalarla sahte parfümlerin depolandığı adresi tespit eden ekipler, düzenledikleri baskında zanlı D.K'yi gözaltına aldı.
İmalathane olarak kullanılan adreste yapılan aramada sahte parfümlerin doldurulduğu ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutular, parfümlerin üzerine yapıştırılmak üzere hazırlanan sahte bandroller ile 50 bin şişe sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi.
Gözaltına alınan D.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, sahte parfümlerin ciltte ve solunum yollarında ciddi sorunlar oluşturabileceği uyarısında bulunularak, sahte ürünlerden uzak durmak için TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve ücretsiz olan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) uygulamasının cep telefonlarına indirilebileceği, alınacak ürünün orijinalliğinin uygulama üzerinden kontrol edilebileceği bildirildi.
İstanbul’da sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
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İstanbul’da düzenlenen operasyonda çok sayıda sahte parfüm ve güneş kremi ele geçirildi
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