https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbulda-yagis-etkili-oluyor--1058538416.html
İstanbul'da yağış etkili oluyor
İstanbul'da yağış etkili oluyor
İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürüyor. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T08:55+0300
2022-07-10T08:55+0300
2022-07-10T08:57+0300
türkiye
istanbul valiliği
meteoroloji
yağmur
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İstanbul'da gece etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış, aralıklarla sabah saatlerine kadar devam etti. Birçok ilçede yer yer şiddetini artırarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı. Kadıköy'de yola devrilen ağaç ihbar üzerine gönderilen itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Bazı sokaklarda tıkanan mazgallar nedeniyle su taşkınları yaşandı. Şişli Gülbağ'da gece saatlerinde şiddetli yağış sırasında bir vatandaşın, alt kattaki evine su girmesin diye bahçede biriken suyu kovayla boşalttığı görüldü. İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, meteoroloji verilerine göre bugünün ilk saatlerden itibaren görülen kuvvetli gök gürültülü sağanağın yerel, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi. Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan paylaşımda, Türkiye haritasına yer verilerek İstanbul ve çevresi için turuncu uyarı yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbul-beykozda-yildirim-dusmesi-sonucu-bir-binada-cikan-yangin-sonduruldu-1058535030.html
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istanbul valiliği, meteoroloji, yağmur
İstanbul'da yağış etkili oluyor
08:55 10.07.2022 (güncellendi: 08:57 10.07.2022) Abone ol
İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürüyor.
İstanbul'da gece etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış, aralıklarla sabah saatlerine kadar devam etti. Birçok ilçede yer yer şiddetini artırarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı.
Kadıköy'de yola devrilen ağaç ihbar üzerine gönderilen itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Bazı sokaklarda tıkanan mazgallar nedeniyle su taşkınları yaşandı.
Şişli Gülbağ'da gece saatlerinde şiddetli yağış sırasında bir vatandaşın, alt kattaki evine su girmesin diye bahçede biriken suyu kovayla boşalttığı görüldü.
İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, meteoroloji verilerine göre bugünün ilk saatlerden itibaren görülen kuvvetli gök gürültülü sağanağın yerel, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi. Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan paylaşımda, Türkiye haritasına yer verilerek İstanbul ve çevresi için turuncu uyarı yapıldı.