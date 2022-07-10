'Japonlar birbirine benzer' demenin sonu: Video oyun dahisi, 'Abe suikastı zanlısı' diye haber oldu
22:36 10.07.2022 (güncellendi: 22:48 10.07.2022)
© AFP 2022 / STRJaponya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının zanlısı olan ve Japon deniz kuvvetlerinin eski bir askeri olduğu belirtilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın yakalanma görüntüsü
© AFP 2022 / STR
Şinzo Abe suikastıyla ilgili internette 'Tüm Japonlar birbirine benzer' diye yapılan ırkçı şakalarda zanlının Japon video oyun yaratıcısı Kojima'ya benzetilmesini önce Fransız aşırı sağcı siyasetçi Riu ciddiye alarak Twitter'da paylaştı, ardından Yunan TV kanalı ANT1 ciddi ciddi haber yaptı.
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının zanlısı Tetsuya Yamagami'nin (41) Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Hideo Kojima'ya benzediğine dair internette yapılan ırkçı 'esprileri' ciddiye alan Yunanistan'da bir kanal, eski başbakanın Kojima tarafından öldürüldüğüne dair haber yaptı.
Hideo Kojima wrongfully identified as Shinzo Abe's assassin by Greek TV channel https://t.co/46OdLMUdFi— The Independent (@Independent) July 8, 2022
İnternette Abe suikastı zanlısının Metal Gear serisinin yaratıcısına çok benzediğine dair yorumların Twitter'a ulaşmasının sonucu, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Damien Rieu'nun bunları retweet etmesi oldu. Bir paylaşımda suikast zanlısı gibi gösterilen video oyun dahisi Kojima'nın Sovyet kalpağı da taktığı görüntülerine "Aşırı sol öldürür" yorumu eşlik ediyordu.
Hideo Kojima misidentified as Shinzo Abe assassin by news channel, politicians: https://t.co/RXy1fjxfVn pic.twitter.com/WwcVkidlut— Kotaku (@Kotaku) July 8, 2022
Uyarılar üzerine Rieu tweetleri sildi, ama o arada yarattığı etki yayılmıştı. En az bir TV kanalı, Abe suikastının zanlısının Kojima olduğu yönünde haber yaptı.
Yunanistan'ın ANT1 kanalı, Abe suikastıyla ilgili haberinde zanlı Tetsuya Yamagami'den söz ederken Kojima'nın internetteki görüntülerini kullandı.
Haberde "Suçunu itiraf eden Tetsuya Yamagami, hayal kırıklığı ve kızgınlık nedeniyle Abe'yi öldürmek istediğini söyledi. Polis zanlının geçmişte donanma özel kuvvetlerinde görev yaptığını ve daha sonra tıp fakültesinde bunama hastaları için fizyoterapi bölümünde ders verdiğini öğrendi. Zanlı aynı zamanda Che Guevara hayranı" denildi.
Various news outlets and politicians incorrectly shared pictures of the famous video game designer, implicating him as the shooter. https://t.co/Mq91AS6DvY— Waypoint (@waypoint) July 8, 2022
Ancak bazı internet sitelerinin ve Yunan kanalı ANT1'in zanlı Yamagami'nin Che Guevara hayranı olduğu iddiası, video oyun dahisi Kojima'nın Kübalı devrimci liderin fotoğrafı yanında poz verdiği, ve Che desenli torba kullandığını gösteren fotoğraflara dayandığı sanılıyor.
Takipçilerinin uyarıları üzerine ANT1, YouTube kanalından haberin videosunu kaldırdı. Aynı hataya düşen İran'ın Mashregh sitesi de uyarılar üzerine haberi düzeltti.
Özetle: Kojima, suikast zanlısı değil. Böyle sanılmasının nedeni internette "Bütün Japonlar birbirine benzer" diye yapılan ırkçı şakalar.