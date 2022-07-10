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https://tr.sputniknews.com/20220710/japonlar-birbirine-benzer-demenin-sonu--video-oyun-dahisi-abe-suikasti-zanlisi-diye-haber-oldu-1058550164.html
'Japonlar birbirine benzer' demenin sonu: Video oyun dahisi, 'Abe suikastı zanlısı' diye haber oldu
'Japonlar birbirine benzer' demenin sonu: Video oyun dahisi, 'Abe suikastı zanlısı' diye haber oldu
Şinzo Abe suikastıyla ilgili internette 'Tüm Japonlar birbirine benzer' diye yapılan ırkçı şakalarda zanlının Japon video oyun yaratıcısı Kojima'ya... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T22:36+0300
2022-07-10T22:48+0300
dünya
japonya
hideo kojima
tetsuya yamagami
şinzo abe
suikast
zanlı
video oyunları
yunanistan
televizyon
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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının zanlısı Tetsuya Yamagami'nin (41) Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Hideo Kojima'ya benzediğine dair internette yapılan ırkçı 'esprileri' ciddiye alan Yunanistan'da bir kanal, eski başbakanın Kojima tarafından öldürüldüğüne dair haber yaptı.İnternette Abe suikastı zanlısının Metal Gear serisinin yaratıcısına çok benzediğine dair yorumların Twitter'a ulaşmasının sonucu, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Damien Rieu'nun bunları retweet etmesi oldu. Bir paylaşımda suikast zanlısı gibi gösterilen video oyun dahisi Kojima'nın Sovyet kalpağı da taktığı görüntülerine "Aşırı sol öldürür" yorumu eşlik ediyordu. Uyarılar üzerine Rieu tweetleri sildi, ama o arada yarattığı etki yayılmıştı. En az bir TV kanalı, Abe suikastının zanlısının Kojima olduğu yönünde haber yaptı.Yunanistan'ın ANT1 kanalı, Abe suikastıyla ilgili haberinde zanlı Tetsuya Yamagami'den söz ederken Kojima'nın internetteki görüntülerini kullandı. Haberde "Suçunu itiraf eden Tetsuya Yamagami, hayal kırıklığı ve kızgınlık nedeniyle Abe'yi öldürmek istediğini söyledi. Polis zanlının geçmişte donanma özel kuvvetlerinde görev yaptığını ve daha sonra tıp fakültesinde bunama hastaları için fizyoterapi bölümünde ders verdiğini öğrendi. Zanlı aynı zamanda Che Guevara hayranı" denildi. Ancak bazı internet sitelerinin ve Yunan kanalı ANT1'in zanlı Yamagami'nin Che Guevara hayranı olduğu iddiası, video oyun dahisi Kojima'nın Kübalı devrimci liderin fotoğrafı yanında poz verdiği, ve Che desenli torba kullandığını gösteren fotoğraflara dayandığı sanılıyor. Takipçilerinin uyarıları üzerine ANT1, YouTube kanalından haberin videosunu kaldırdı. Aynı hataya düşen İran'ın Mashregh sitesi de uyarılar üzerine haberi düzeltti. Özetle: Kojima, suikast zanlısı değil. Böyle sanılmasının nedeni internette "Bütün Japonlar birbirine benzer" diye yapılan ırkçı şakalar.
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'Japonlar birbirine benzer' demenin sonu: Video oyun dahisi, 'Abe suikastı zanlısı' diye haber oldu

22:36 10.07.2022 (güncellendi: 22:48 10.07.2022)
© AFP 2022 / STRJaponya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının zanlısı olan ve Japon deniz kuvvetlerinin eski bir askeri olduğu belirtilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın yakalanma görüntüsü
Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının zanlısı olan ve Japon deniz kuvvetlerinin eski bir askeri olduğu belirtilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın yakalanma görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / STR
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Şinzo Abe suikastıyla ilgili internette 'Tüm Japonlar birbirine benzer' diye yapılan ırkçı şakalarda zanlının Japon video oyun yaratıcısı Kojima'ya benzetilmesini önce Fransız aşırı sağcı siyasetçi Riu ciddiye alarak Twitter'da paylaştı, ardından Yunan TV kanalı ANT1 ciddi ciddi haber yaptı.
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının zanlısı Tetsuya Yamagami'nin (41) Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Hideo Kojima'ya benzediğine dair internette yapılan ırkçı 'esprileri' ciddiye alan Yunanistan'da bir kanal, eski başbakanın Kojima tarafından öldürüldüğüne dair haber yaptı.
İnternette Abe suikastı zanlısının Metal Gear serisinin yaratıcısına çok benzediğine dair yorumların Twitter'a ulaşmasının sonucu, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Damien Rieu'nun bunları retweet etmesi oldu. Bir paylaşımda suikast zanlısı gibi gösterilen video oyun dahisi Kojima'nın Sovyet kalpağı da taktığı görüntülerine "Aşırı sol öldürür" yorumu eşlik ediyordu.
Uyarılar üzerine Rieu tweetleri sildi, ama o arada yarattığı etki yayılmıştı. En az bir TV kanalı, Abe suikastının zanlısının Kojima olduğu yönünde haber yaptı.
Yunanistan'ın ANT1 kanalı, Abe suikastıyla ilgili haberinde zanlı Tetsuya Yamagami'den söz ederken Kojima'nın internetteki görüntülerini kullandı.
Haberde "Suçunu itiraf eden Tetsuya Yamagami, hayal kırıklığı ve kızgınlık nedeniyle Abe'yi öldürmek istediğini söyledi. Polis zanlının geçmişte donanma özel kuvvetlerinde görev yaptığını ve daha sonra tıp fakültesinde bunama hastaları için fizyoterapi bölümünde ders verdiğini öğrendi. Zanlı aynı zamanda Che Guevara hayranı" denildi.
Ancak bazı internet sitelerinin ve Yunan kanalı ANT1'in zanlı Yamagami'nin Che Guevara hayranı olduğu iddiası, video oyun dahisi Kojima'nın Kübalı devrimci liderin fotoğrafı yanında poz verdiği, ve Che desenli torba kullandığını gösteren fotoğraflara dayandığı sanılıyor.
Takipçilerinin uyarıları üzerine ANT1, YouTube kanalından haberin videosunu kaldırdı. Aynı hataya düşen İran'ın Mashregh sitesi de uyarılar üzerine haberi düzeltti.
Özetle: Kojima, suikast zanlısı değil. Böyle sanılmasının nedeni internette "Bütün Japonlar birbirine benzer" diye yapılan ırkçı şakalar.
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