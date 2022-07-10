https://tr.sputniknews.com/20220710/japonlar-birbirine-benzer-demenin-sonu--video-oyun-dahisi-abe-suikasti-zanlisi-diye-haber-oldu-1058550164.html

'Japonlar birbirine benzer' demenin sonu: Video oyun dahisi, 'Abe suikastı zanlısı' diye haber oldu

'Japonlar birbirine benzer' demenin sonu: Video oyun dahisi, 'Abe suikastı zanlısı' diye haber oldu

Şinzo Abe suikastıyla ilgili internette 'Tüm Japonlar birbirine benzer' diye yapılan ırkçı şakalarda zanlının Japon video oyun yaratıcısı Kojima'ya... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T22:36+0300

2022-07-10T22:36+0300

2022-07-10T22:48+0300

dünya

japonya

hideo kojima

tetsuya yamagami

şinzo abe

suikast

zanlı

video oyunları

yunanistan

televizyon

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Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe suikastının zanlısı Tetsuya Yamagami'nin (41) Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni, yapımcısı ve yazarı Hideo Kojima'ya benzediğine dair internette yapılan ırkçı 'esprileri' ciddiye alan Yunanistan'da bir kanal, eski başbakanın Kojima tarafından öldürüldüğüne dair haber yaptı.İnternette Abe suikastı zanlısının Metal Gear serisinin yaratıcısına çok benzediğine dair yorumların Twitter'a ulaşmasının sonucu, aşırı sağcı Fransız siyasetçi Damien Rieu'nun bunları retweet etmesi oldu. Bir paylaşımda suikast zanlısı gibi gösterilen video oyun dahisi Kojima'nın Sovyet kalpağı da taktığı görüntülerine "Aşırı sol öldürür" yorumu eşlik ediyordu. Uyarılar üzerine Rieu tweetleri sildi, ama o arada yarattığı etki yayılmıştı. En az bir TV kanalı, Abe suikastının zanlısının Kojima olduğu yönünde haber yaptı.Yunanistan'ın ANT1 kanalı, Abe suikastıyla ilgili haberinde zanlı Tetsuya Yamagami'den söz ederken Kojima'nın internetteki görüntülerini kullandı. Haberde "Suçunu itiraf eden Tetsuya Yamagami, hayal kırıklığı ve kızgınlık nedeniyle Abe'yi öldürmek istediğini söyledi. Polis zanlının geçmişte donanma özel kuvvetlerinde görev yaptığını ve daha sonra tıp fakültesinde bunama hastaları için fizyoterapi bölümünde ders verdiğini öğrendi. Zanlı aynı zamanda Che Guevara hayranı" denildi. Ancak bazı internet sitelerinin ve Yunan kanalı ANT1'in zanlı Yamagami'nin Che Guevara hayranı olduğu iddiası, video oyun dahisi Kojima'nın Kübalı devrimci liderin fotoğrafı yanında poz verdiği, ve Che desenli torba kullandığını gösteren fotoğraflara dayandığı sanılıyor. Takipçilerinin uyarıları üzerine ANT1, YouTube kanalından haberin videosunu kaldırdı. Aynı hataya düşen İran'ın Mashregh sitesi de uyarılar üzerine haberi düzeltti. Özetle: Kojima, suikast zanlısı değil. Böyle sanılmasının nedeni internette "Bütün Japonlar birbirine benzer" diye yapılan ırkçı şakalar.

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