https://tr.sputniknews.com/20220710/japonya-eski-basbakan-abe-suikastinin-golgesinde-sandiga-gitti--1058541263.html

Japonya, eski Başbakan Abe suikastının gölgesinde sandığa gitti

Japonya, eski Başbakan Abe suikastının gölgesinde sandığa gitti

Japonya’da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının yankıları sürerken, halk 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin (Üst Meclis) 125 üyesini seçmek için yapılan olağan... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T10:35+0300

2022-07-10T10:35+0300

2022-07-10T10:39+0300

dünya

japonya

şinzo abe

suikast

fumio kişida

seçim

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Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken halk bugün Danışmanlar Meclisi üyelerinin yarısını seçmek üzere her 3 yılda bir gerçekleştirilen olağan seçim çerçevesinde sandığa gitti. Başbakanı seçme yetkisine sahip Temsilciler Meclisi'ne göre daha az yetkiye sahip olan 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin üyelerinin 125'inin belirleneceği seçim için oy kullanma işlemi ülke genelindeki 46 bin sandıkta yerel saatle 07.00'de başladı. Japonya'daki seçim bölgelerinden 75 milletvekilinin, nispi temsil yoluyla da 50 milletvekilinin meclise girmeye hak kazanacağı seçimden Abe suikastının halkta oluşturduğu şokun da etkisiyle iktidardaki Liberal Demokrat Partisi'nin (LDP) büyük bir zaferle çıkacağı öngörülüyor. İktidardaki LDP'nin politik hedeflerini gerçekleştirebilmesi için kritik önem taşıyan seçimden zaferle çıkılması halinde, mevcut Başbakan Fumio Kişida'nın partiyi 2025 yılının sonlarında yapılacak bir sonraki seçime götürecek lider olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Suikast sonucu hayatını kaybeden Abe'nin dahi başaramadığı pasifist anayasayı değiştirme hedefini gerçekleştirebilecek güce ulaşabileceği belirtilen Kişida'nın, Abe'nin ardından oluşan boşlukta parti içindeki konumunu da güçlendirebileceği belirtiliyor. Japonya'da 2019 yılında gerçekleştirilen son Danışmanlar Meclisi seçimlerini dönemin başbakanı Abe'nin iktidar koalisyonu kazanmıştı. Ancak koalisyon, Abe'nin nihai hedefi olan anayasa değişikliği için gerekli 3'te 2 çoğunluğu elde edememişti. Bu seçimde oylanan 124 sandalyenin 71'ini kazanan koalisyon yine de o dönem toplam 245 sandalyesi bulunan meclisteki üstünlüğünü korumuştuBaşbakanı seçme yetkisine sahip olan Temsilciler Meclisi'ne göre daha az yetkiye sahip olan Danışmanlar Meclisi'nin üyelerinin yarısı her 3 senede bir gerçekleştirilen seçimlerle belirleniyor. Japonya'nın en yüksek yasama organı olan Ulusal Meclis'i (Diet) oluşturan Danışmanlar Meclisi ve Temsilciler Meclisi üyeleri halk tarafından seçiliyor.

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japonya, şinzo abe, suikast, fumio kişida, seçim