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Japonya eski Başbakanı Şinzo'yu öldüren saldırgan, önceden silahı test ettiğini söyledi
Japonya eski Başbakanı Şinzo'yu öldüren saldırgan, önceden silahı test ettiğini söyledi
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya, silahı daha önce test ettiği iddiasında bulundu. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T19:05+0300
2022-07-10T19:05+0300
dünya
japonya
abe şinzo
şinzo abe
suikast
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Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Yamagami saldırıya hazırlanırken ev yapımı silahını test ettiğini söyledi.Yamagami, polis yetkililerine, yakın zamanda bir tesiste silahı test ettiğini aktardı.Yamagami'nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu kaydeden müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe'yi hedef aldığını belirtmişti.Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220709/shinzo-abenin-otopsi-raporu-aciklandi-1058514044.html
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japonya, abe şinzo, şinzo abe, suikast

Japonya eski Başbakanı Şinzo'yu öldüren saldırgan, önceden silahı test ettiğini söyledi

19:05 10.07.2022
© AFP 2022 / STRJaponya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının zanlısı olan ve Japon deniz kuvvetlerinin eski bir askeri olduğu belirtilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın yakalanma görüntüsü
Japonya'da eski Başbakan Şinzo Abe suikastının zanlısı olan ve Japon deniz kuvvetlerinin eski bir askeri olduğu belirtilen 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın yakalanma görüntüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / STR
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Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya, silahı daha önce test ettiği iddiasında bulundu.
Japonya Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Yamagami saldırıya hazırlanırken ev yapımı silahını test ettiğini söyledi.
Yamagami, polis yetkililerine, yakın zamanda bir tesiste silahı test ettiğini aktardı.
Yamagami'nin daha önce bomba yapma girişiminde bulunduğunu kaydeden müfettişlerden biri ise saldırganın öncelikle dini bir grubun liderine saldırmak istediğini ardından karar değiştirerek Abe'yi hedef aldığını belirtmişti.
Eski Japonya Başbakanı Abe, 8 Temmuz'da ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.
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