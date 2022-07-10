https://tr.sputniknews.com/20220710/josef-de-souza-taraftarimiza-gecen-sezon-yasatamadigimiz-mutlulugu-bu-sezon-yasatacagiz-1058544532.html

Josef de Souza: Taraftarımıza geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu bu sezon yaşatacağız

Josef de Souza: Taraftarımıza geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu bu sezon yaşatacağız

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, "Geçen sene ne kadar başarısız olsak da taraftarlarımız stadyumu sürekli doldurdu. Onlarsız bir şey... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T12:03+0300

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josef de souza

spor

beşiktaş

başakşehir

gol

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Yeni sezon öncesinde kaptanlık pazubandını alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, siyah-beyazlı ekibin Avusturya kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.'Kariyerimde bu kadar çok çalıştığımızı hatırlamıyorum'Yoğun bir kamp döneminden geçtiklerini belirten Josef, bu çalışmanın meyvesini sezon içinde alacaklarını söyledi. Herkesin gerekli fedakarlığı gösterdiğine dikkat çeken tecrübeli futbolcu şunları söyledi:‘Geçen seneden daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum’Geçen sezon takıma önemli isimlerin geldiğini, bunun da büyük bir beklenti yarattığını dile getiren Josef, "Tabii ki sebebi aslında bunun biraz da beklentinin çok yüksek olmasıydı. Belki de şampiyonluğun getirdiği rehavet diyebilirim. Çok kaliteli oyuncular, çok önemli isimler geldi ve bu isimler büyük bir beklenti yarattı. Bu yüzden de istediğimiz başarıyı geçen sene yakalayamadık. Bu sene için konuşacak olursam ciddi anlamda çok iyi oyuncular, kazanma hırsı, isteği olan, başarılı olmak isteyen oyuncular takımımıza dahil oluyor. Bu sene; bu hırsla, oyuncuların kazanma isteğiyle ki futboldaki en önemli şey bence bu savaşma ve kazanma isteği. Geçen seneye göre çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.‘3-4-3 sistemine adapte oluyoruz bu sistemle şampiyon olacağız'Josef, teknik direktör Valerien Ismael'in tercih ettiği 3-4-3 dizilişiyle şampiyon olacaklarını aktardı:‘Hocamızla aramızda karşılıklı bir güven ilişkimiz var’Bir antrenman sonrasında teknik direktör Valerien Ismael ile yaptığı konuşma sorulan Brezilyalı orta saha, "Çok normal bir konuşmaydı. Hocayla oyuncu arasında olabilecek bir konuşmaydı. Hocamızla aramızda karşılıklı bir güven ilişkimiz var. Tecrübeli bir oyuncu olduğum için kendisiyle genel olarak kampla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Gayet normal bir konuşmaydı" dedi.‘Gedson'a karşı oynamak istemezdim’Orta sahadaki forma rekabetiyle ilgili de düşüncelerini paylaşan Josef de Souza, şöyle konuştu:‘Teixeira karakterini çok net bir şekilde gösterdi’Yakın arkadaşı Alex Teixeira'nın takımdan ayrılması hakkında da konuşan Josef, şunları söyledi:‘Taraftarlara geçen sezon istediği performansı gösteremediği için çok üzgündü’Teixeira'nın takımda kalmasını istediğini, bu sezon performansının daha iyi olabileceğini söylemesine karşın yıldız oyuncunun ayrılma kararı aldığına dikkat çeken Josef de Souza, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Kaptanlardan biri olmak benim için büyük bir onur’Siyah-beyazlı ekipte kaptanlık görevine getirildiği için onur duyduğunu söyleyen 33 yaşındaki orta saha, "Yani benim için aslında kaptanlık pazubandı yalnızca bir detay. Çünkü benim futbol karakterim; gençken de her zaman, oynadığım her takımda, soyunma odasında, sahada takım arkadaşlarımı sürekli motive etmek; savaşmaları, sahada işleri yoluna koymaları için her zaman onlarla konuşmaktı. Bu yüzden ben kendimi hep kaptan gibi hissediyorum zaten. Ancak tabii ki Beşiktaş'ın bu onuru bana vermesi dolayısıyla da müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Atiba gibi Necip gibi kulübün değerli simge isimleriyle birlikte, kaptanlardan biri olmak benim için büyük bir onur. Ciddi anlamda mutluyum" dedi.‘Ben şu anda Josef de Souza'ysam bu, Türkiye'nin sayesinde’Türk vatandaşı olma ve milli takımda forma giyme isteğini yineleyen Josef, "Şu anda bu durumla ilgili bir gelişme yok. Bu isteğimi daha önce dile getirmiştim. Ailem de böyle istiyor. Bunun kolay olmadığını zaten biliyoruz. Bürokratik bir süreç. Türkiye benim için çok değerli ve önemli. Bana her şeyimi veren bir ülke diyebilirim. Ben şu anda Josef de Souza'ysam bu Türkiye'nin sayesinde. Türk halkı ciddi anlamda bana çok büyük bir sevgi gösterdi. Beni çok güzel kabul etti. Bende bu sevginin karşılığını onlara vermek istiyorum. Gençlere yardım etmek istiyorum. Gerek futbolculara, gerek diğer insanlara yardım ediyor, tavsiyeler veriyorum. Milli takımda oynamak ve bu sevginin karşılığını Türk halkına, milli takıma yardım ederek vermek benim isteğim. Tabi ki bu bürokratik bir şey, kurallarla, yasalarla ilgili bir şey" şeklinde konuştu.‘Derbilerde bir tek Beşiktaş'a gol atmadım, bu tanrının bana bir lütfu’Derbilerde attığı goller hakkında düşüncelerini açıklayan Josef de Souza, "Bu konuda Tanrı bana gerçekten yardım ediyor. Bu anlamda çok müteşekkirim, sürekli şükrediyorum. Çünkü Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a gol attım. Fenerbahçe'de oynarken de. Ancak Beşiktaş'a gol atmadım. Beşiktaş'a karşı golüm yok. Başakşehir'e de gol attım. Bu yüzden ciddi anlamda bu konu benim için çok önemli bir detay. Tanrının bana bir lütfu diyeyim bunun için. Tabi ki derbilerde gol atmak çok önemli. Derbiler önemli detaylar. Yani ligin ciddi anlamda zevkini arttıran maçlar. O yüzden derbide gol attığım için hep şükrediyorum tanrıya" diye konuştu.‘Fenerbahçe ve Galatasaray'a attığım goller de önemli ancak Başakşehir'e attığım gol hepsinin bir tık üstünde’2020-21 sezonunda 3-2 kazandıkları Başakşehir maçında galibiyeti getiren golü kaydeden Josef de Souza, bu golün kendisi için diğer gollerinden daha üstte olduğunu söyledi. O golün şampiyonluk yarışı için önemine dikkat çeken tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Deplasmanlarında gol atıp 40, 50 bin kişinin sustuğunu görmek çok farklı bir duygu'Brezilyalı futbolcu iç saha mı yoksa deplasman derbilerinde mi gol atmanın önemli olduğu sorusuna "Yani ikisi de tabi çok güzel ama bence deplasmanda gol atmak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon gibi deplasmanlarda gol atıp 40, 50 bin kişinin sustuğunu görmek, onlar susarken sevinçle bağırmak ve golü kutlamak ciddi anlamda çok değerli bir şey. Tabi ki kendi taraftarlarımızın önünde gol attığımdaki o Coşkuyu da hissetmek benim için çok önemli ama deplasmanda atıp taraftarların sustuğunu görmek çok farklı bir duygu" diye cevap verdi.‘Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum’Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı yıldız, ileriki yıllarda Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde cevabının ne olacağıyla ilgili, "Şu anda 33 yaşındayım ve burada inanılmaz mutluyum. Kendimi Beşiktaş'ta çok iyi hissediyorum. Tüm takımlara saygı duyuyorum ama bundan sonra böyle bir ihtimal asla olamaz. Ben Türkiye'de Beşiktaş'ta devam edip, çok iyi bir sezon geçirip, şampiyon devam etmek istiyorum. Buradan ayrıldığım zaman da öyle bir ihtimal olmaz zaten. Saygı duymakla beraber belki Brezilya'ya dönüp Brezilya'da yetiştiğim takımda oynayıp, orada futbolu bırakırım. Ancak Beşiktaş'ta olabildiği kadar devam etmek istiyorum belki de burada bırakırım. Kariyerimin sonuna kadar Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum'' şeklinde konuştu.Taraftara mesaj: Onlar olmasaydı geçen yıl ligi çok daha kötü bir durumda bitirebilirdikSon olarak yeni sezon öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara mesajı sorulan tecrübeli yıldız, sözlerini şöyle noktaladı:

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josef de souza, beşiktaş, başakşehir, gol