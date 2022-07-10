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Kahve içerken üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı
Kahve içerken üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı
Adana’da bir apartmanın dış cephesinden kafede oturanların üzerine beton parçaları düştü. Kafe savaş alanına dönerken olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı, bir... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T21:16+0300
2022-07-10T21:16+0300
türkiye
adana
beton
kafe
yaralı
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın dış cephesindeki beton parçaları apartmanın altında bulunan kafenin bahçesine ve kaldırıma düştü. Beton parçalarının düşmesi sonucu kafe savaş alanına dönerken Merve I. ve Ahmet Deniz Ö. isimli kişiler yaralandı. Park halindeki bir otomobilin camı ise kırıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken Ahmet Deniz Ö.’nün durumun ağır olduğu öğrenildi.Binanın dış cephesinden düşen betonun bir klima dış ünitesine de zarar vermesi nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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adana, beton, kafe, yaralı

Kahve içerken üstlerine beton parçaları düştü: 1’i ağır 2 yaralı

21:16 10.07.2022
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİAdana’da bir apartmanın dış cephesinden kafede oturanların üzerine beton parçaları düştü. Kafe savaş alanına dönerken olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı, bir otomobilin de camı kırıldı.
Adana’da bir apartmanın dış cephesinden kafede oturanların üzerine beton parçaları düştü. Kafe savaş alanına dönerken olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı, bir otomobilin de camı kırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Adana’da bir apartmanın dış cephesinden kafede oturanların üzerine beton parçaları düştü. Kafe savaş alanına dönerken olayda 1’i ağır 2 kişi yaralandı, bir otomobilin de camı kırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın dış cephesindeki beton parçaları apartmanın altında bulunan kafenin bahçesine ve kaldırıma düştü. Beton parçalarının düşmesi sonucu kafe savaş alanına dönerken Merve I. ve Ahmet Deniz Ö. isimli kişiler yaralandı. Park halindeki bir otomobilin camı ise kırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken Ahmet Deniz Ö.’nün durumun ağır olduğu öğrenildi.
Binanın dış cephesinden düşen betonun bir klima dış ünitesine de zarar vermesi nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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