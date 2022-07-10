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https://tr.sputniknews.com/20220710/kerimcan-durmaz-trafik-kazasi-gecirdi-1058551637.html
Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi
Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi
Kerimcan Durmaz, Yalova'dan dönerken trafik kazası geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Durmaz, "En korktuğum şeyi yaşadım" dedi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
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kerimcan durmaz
yaşam
trafik kazası
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, konser için Yalova'ya gitti. Durmaz otomobille dönüş yolunda kaza yaptı. Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı.Kerimcan Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.Fenomen isim sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. Durmaz "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" diyerek korku dolu o anları anlattı.
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kerimcan durmaz, trafik kazası

Kerimcan Durmaz trafik kazası geçirdi

16:02 10.07.2022 (güncellendi: 16:05 10.07.2022)
© Fotoğraf : InstagramKerimcan Durmaz
Kerimcan Durmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Kerimcan Durmaz, Yalova'dan dönerken trafik kazası geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Durmaz, "En korktuğum şeyi yaşadım" dedi.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, konser için Yalova'ya gitti. Durmaz otomobille dönüş yolunda kaza yaptı. Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı.

Kerimcan Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Fenomen isim sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür etti. Durmaz "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım" diyerek korku dolu o anları anlattı.
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