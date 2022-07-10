https://tr.sputniknews.com/20220710/maltepede-zincirleme-kaza-10-arac-birbirine-girdi-1058541485.html

Maltepe'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

Maltepe'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

İstanbul Maltepe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

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maltepe

türkiye

trafik kazası

istanbul

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Maltepe'deki kaza, saat 08.15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.Yol trafiğe kapandıÇevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı.Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220709/kaza-yapan-alkollu-surucu-polise-direnerek-ortaligi-birbirine-katti-kameralara-poz-verdi-1058531432.html

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maltepe, trafik kazası, istanbul