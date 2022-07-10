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Maltepe'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
Maltepe'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
İstanbul Maltepe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
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trafik kazası
istanbul
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Maltepe'deki kaza, saat 08.15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.Yol trafiğe kapandıÇevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı.Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/kaza-yapan-alkollu-surucu-polise-direnerek-ortaligi-birbirine-katti-kameralara-poz-verdi-1058531432.html
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maltepe, trafik kazası, istanbul

Maltepe'de zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi

10:35 10.07.2022 (güncellendi: 10:40 10.07.2022)
© DHAMaltepe'de zincirleme kaza
Maltepe'de zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© DHA
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İstanbul Maltepe'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Maltepe'deki kaza, saat 08.15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Yol trafiğe kapandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Antalya’da kaza yapan Ukraynalı turist araçtan inmemek için dakikalarca direndi. Güçlükle otomobilden indirilen kadın turist, kendisine uyarılarda bulunan polislere kulak asmazken kameralara poz verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
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Kaza yapan alkollü sürücü, polise direnerek ortalığı birbirine kattı, kameralara poz verdi
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