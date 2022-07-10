https://tr.sputniknews.com/20220710/meteorolojiden-bursa-icin-son-dakika-uyarisi-1058536834.html
Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T07:56+0300
2022-07-10T07:56+0300
2022-07-10T07:58+0300
türkiye
meteoroloji
bursa
yağış
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Gece 02.00'dan başlayıp 19.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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meteoroloji, bursa, yağış
Meteoroloji'den Bursa için son dakika uyarısı
07:56 10.07.2022 (güncellendi: 07:58 10.07.2022) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa için kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı konusunda uyardı.
Gece 02.00'dan başlayıp 19.00'a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."