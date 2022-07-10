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Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli
Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli
Sağlık Bakanlığı, fazla miktarda et tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtip, günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmesi gerektiğine dikkat... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:42+0300
2022-07-10T11:49+0300
sağlık bakanlığı
yaşam
et
kurban bayramı
sebze
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı'nda fazla miktarda et yemek sağlığınıza zarar verir. Günlük beslenmenizde ekmek ve tahıllar, sebze, et, yumurta, baklagiller ve yağlı tohumlar, meyve, süt ve süt ürünleri olmak üzere 5 temel besin grubuna yer vermeyi ihmal etmeyin" denildi.Tek seferde büyük porsiyonlarla yemek yerine aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlarla beslenmenin önemine vurgu yapılan açıklamada, günlük beslenmede etin yanı sıra yer verilebilecek besinler şöyle sıralandı:
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sağlık bakanlığı, et, kurban bayramı, sebze

Sağlık Bakanlığı: Günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmeli

11:42 10.07.2022 (güncellendi: 11:49 10.07.2022)
© DHASomon, et, yumurta, besin, gıda
Somon, et, yumurta, besin, gıda - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© DHA
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Sağlık Bakanlığı, fazla miktarda et tüketiminin sağlığa zararlı olduğunu belirtip, günlük beslenmede 5 temel besin grubuna yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı'nda fazla miktarda et yemek sağlığınıza zarar verir. Günlük beslenmenizde ekmek ve tahıllar, sebze, et, yumurta, baklagiller ve yağlı tohumlar, meyve, süt ve süt ürünleri olmak üzere 5 temel besin grubuna yer vermeyi ihmal etmeyin" denildi.
Tek seferde büyük porsiyonlarla yemek yerine aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlarla beslenmenin önemine vurgu yapılan açıklamada, günlük beslenmede etin yanı sıra yer verilebilecek besinler şöyle sıralandı:
"Limon ve baharatlarla tatlandırılmış salata, haşlanmış veya buharda pişmiş sebze, yoğurt, cacık veya ayran, tam tahıllı, kepekli, çavdarlı ve benzeri lif açısından zengin ekmekler veya bulgur pilavı, dövme pilavı, şekersiz komposto veya taze meyve."
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