https://tr.sputniknews.com/20220710/soluk-borusuna-et-parcasi-kacti-hastanede-hayatini-kaybetti-1058552624.html

Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede hayatını kaybetti

Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede hayatını kaybetti

Trabzon'da ailesiyle yemek yiyen Muhammet Gündoğdu, etin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalarak hayatını kaybetti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T16:52+0300

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acil durum

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Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaf olan 80 yaşındaki Muhammet Gündoğdu, dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı.Nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yediği etten bir parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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et, acil durum