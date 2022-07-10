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Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede hayatını kaybetti
Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede hayatını kaybetti
Trabzon'da ailesiyle yemek yiyen Muhammet Gündoğdu, etin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalarak hayatını kaybetti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
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Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaf olan 80 yaşındaki Muhammet Gündoğdu, dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı.Nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yediği etten bir parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede hayatını kaybetti

16:52 10.07.2022 (güncellendi: 16:59 10.07.2022)
© İHAAcil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi
Acil Servis, Çaycuma Devlet Hastanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA
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Trabzon'da ailesiyle yemek yiyen Muhammet Gündoğdu, etin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaf olan 80 yaşındaki Muhammet Gündoğdu, dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı.
Nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yediği etten bir parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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