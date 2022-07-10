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Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede hayatını kaybetti
Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede hayatını kaybetti
Trabzon'da ailesiyle yemek yiyen Muhammet Gündoğdu, etin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalarak hayatını kaybetti. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T16:52+0300
2022-07-10T16:52+0300
2022-07-10T16:59+0300
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Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaf olan 80 yaşındaki Muhammet Gündoğdu, dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı.Nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yediği etten bir parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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et, acil durum
Soluk borusuna et parçası kaçtı, hastanede hayatını kaybetti
16:52 10.07.2022 (güncellendi: 16:59 10.07.2022) Abone ol
Trabzon'da ailesiyle yemek yiyen Muhammet Gündoğdu, etin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalarak hayatını kaybetti.
Trabzon'un Araklı ilçesinde esnaf olan 80 yaşındaki Muhammet Gündoğdu, dün öğle saatlerinde ailesiyle evinde yemek yerken, aniden rahatsızlandı.
Nefes almakta güçlük çeken Gündoğdu, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yediği etten bir parçanın soluk borusuna kaçmasıyla uzun süre nefessiz kaldığı belirlenen Muhammet Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.