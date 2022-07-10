https://tr.sputniknews.com/20220710/sosyal-medyada-sazan-ve-aptal-kelimelerine-2-ay-27-gun-hapis-1058542650.html

Sosyal medyada 'sazan' ve 'aptal' kelimelerine 2 ay 27 gün hapis

Sosyal medyada 'sazan' ve 'aptal' kelimelerine 2 ay 27 gün hapis

Kahramanmaraş’ta, avukat Serpil Yabanoğlu'na sosyal medyadan 'Aptal, tatlı su sazanı' yazan Erol Akbalık, 'hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T11:03+0300

2022-07-10T11:03+0300

2022-07-10T11:07+0300

sosyal medya

hakaret

türkiye

hapis cezası

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Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Serpil Yabanoğlu, 6 Nisan 2020'de iş kadını Şebnem Çapa'nın paylaştığı fotoğraftaki caminin ismini sordu. Çapa, Yabanoğlu'nun sorusuna, 'Dolmabahçe Bezmialem Valide Camii' cevabını verdi. Aynı fotoğrafın altına mimar Erol Akbalık ise 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' yorumunu yaptı.Serpil Yabanoğlu şikayetçi olurken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Erol Akbalık, yorumu kendisinin yazdığını kabul etti. Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı, 'sazan' ve 'aptal' kelimelerini hakaret sayarken, Akbalık hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, görülmesine başlanan davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Tarafların katılmadığı duruşmada savcı, mütalaasını vererek, Akbalık'ın suçunun sabit olduğunu belirtip, cezalandırılmasını talep etti.Cezası ertelenmediDuruşma sonunda hakim, Erol Akbalık'ı 'hakaret' suçunu işlediği için 3 ay 15 gün hapse çarptırdı daha sonra cezayı 6'da 1 indirim uygulayıp, 2 ay 27 gün hapse çevirdi. Hakim ayrıca Akbalık hakkında, adli sicil kaydı incelendiğinde kasıtlı suçlardan mahkumiyetinin bulunması nedeniyle tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını kararlaştırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220629/hikmet-karamana-hakaret-davasinda-hapis-istemi--1058102499.html

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