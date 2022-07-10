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Sosyal medyada 'sazan' ve 'aptal' kelimelerine 2 ay 27 gün hapis
Sosyal medyada 'sazan' ve 'aptal' kelimelerine 2 ay 27 gün hapis
Kahramanmaraş’ta, avukat Serpil Yabanoğlu'na sosyal medyadan 'Aptal, tatlı su sazanı' yazan Erol Akbalık, 'hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:03+0300
2022-07-10T11:07+0300
sosyal medya
hakaret
türkiye
hapis cezası
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Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Serpil Yabanoğlu, 6 Nisan 2020'de iş kadını Şebnem Çapa'nın paylaştığı fotoğraftaki caminin ismini sordu. Çapa, Yabanoğlu'nun sorusuna, 'Dolmabahçe Bezmialem Valide Camii' cevabını verdi. Aynı fotoğrafın altına mimar Erol Akbalık ise 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' yorumunu yaptı.Serpil Yabanoğlu şikayetçi olurken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Erol Akbalık, yorumu kendisinin yazdığını kabul etti. Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı, 'sazan' ve 'aptal' kelimelerini hakaret sayarken, Akbalık hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, görülmesine başlanan davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Tarafların katılmadığı duruşmada savcı, mütalaasını vererek, Akbalık'ın suçunun sabit olduğunu belirtip, cezalandırılmasını talep etti.Cezası ertelenmediDuruşma sonunda hakim, Erol Akbalık'ı 'hakaret' suçunu işlediği için 3 ay 15 gün hapse çarptırdı daha sonra cezayı 6'da 1 indirim uygulayıp, 2 ay 27 gün hapse çevirdi. Hakim ayrıca Akbalık hakkında, adli sicil kaydı incelendiğinde kasıtlı suçlardan mahkumiyetinin bulunması nedeniyle tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını kararlaştırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220629/hikmet-karamana-hakaret-davasinda-hapis-istemi--1058102499.html
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sosyal medya, hakaret, hapis cezası

Sosyal medyada 'sazan' ve 'aptal' kelimelerine 2 ay 27 gün hapis

11:03 10.07.2022 (güncellendi: 11:07 10.07.2022)
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© AA
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Kahramanmaraş’ta, avukat Serpil Yabanoğlu'na sosyal medyadan 'Aptal, tatlı su sazanı' yazan Erol Akbalık, 'hakaret' suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Serpil Yabanoğlu, 6 Nisan 2020'de iş kadını Şebnem Çapa'nın paylaştığı fotoğraftaki caminin ismini sordu. Çapa, Yabanoğlu'nun sorusuna, 'Dolmabahçe Bezmialem Valide Camii' cevabını verdi. Aynı fotoğrafın altına mimar Erol Akbalık ise 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' yorumunu yaptı.
Serpil Yabanoğlu şikayetçi olurken, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Erol Akbalık, yorumu kendisinin yazdığını kabul etti.
© DHA6 Nisan 2020'de iş kadını Şebnem Çapa'nın paylaştığı fotoğraftaki caminin ismini sordu. Çapa, Yabanoğlu'nun sorusuna, 'Dolmabahçe Bezmialem Valide Camii' cevabını verdi. Aynı fotoğrafın altına mimar Erol Akbalık ise 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' yorumunu yaptı.
6 Nisan 2020'de iş kadını Şebnem Çapa'nın paylaştığı fotoğraftaki caminin ismini sordu. Çapa, Yabanoğlu'nun sorusuna, 'Dolmabahçe Bezmialem Valide Camii' cevabını verdi. Aynı fotoğrafın altına mimar Erol Akbalık ise 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' yorumunu yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
6 Nisan 2020'de iş kadını Şebnem Çapa'nın paylaştığı fotoğraftaki caminin ismini sordu. Çapa, Yabanoğlu'nun sorusuna, 'Dolmabahçe Bezmialem Valide Camii' cevabını verdi. Aynı fotoğrafın altına mimar Erol Akbalık ise 'Sen ne aptalsın, caminin ismini soruyorsun. Tüh yazık. Sen biliyor musun caminin adını tatlı su sazanı' yorumunu yaptı.
© DHA
Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı, 'sazan' ve 'aptal' kelimelerini hakaret sayarken, Akbalık hakkında 'hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, görülmesine başlanan davanın 2'nci duruşmasında karar çıktı. Tarafların katılmadığı duruşmada savcı, mütalaasını vererek, Akbalık'ın suçunun sabit olduğunu belirtip, cezalandırılmasını talep etti.

Cezası ertelenmedi

Duruşma sonunda hakim, Erol Akbalık'ı 'hakaret' suçunu işlediği için 3 ay 15 gün hapse çarptırdı daha sonra cezayı 6'da 1 indirim uygulayıp, 2 ay 27 gün hapse çevirdi. Hakim ayrıca Akbalık hakkında, adli sicil kaydı incelendiğinde kasıtlı suçlardan mahkumiyetinin bulunması nedeniyle tekrar suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığını kararlaştırdı.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
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Hikmet Karaman'a hakaret davasında hapis istemi
29 Haziran , 17:17
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