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https://tr.sputniknews.com/20220710/sri-lankada-basbakanlik-konutunu-atese-veren-3-kisi-gozaltina-alindi-1058557749.html
Sri Lanka'da başbakanlık konutunu ateşe veren 3 kişi gözaltına alındı
Sri Lanka'da başbakanlık konutunu ateşe veren 3 kişi gözaltına alındı
Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin konutunu ateşe vermekle suçlanan 3 kişi gözaltına alındı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T22:17+0300
2022-07-10T22:39+0300
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India Today'in haberine göre polis yetkilileri, başbakanlık konutunun ateşe verilmesiyle ilgili 3 kişinin, 10 gün süreyle gözaltına alındığını bildirdi.Polis Sözcüsü SSP Nihal Talduwa, gözaltına alınanların 19 yaşında bir Mount Lavinia sakini ile 24 ve 28 yaşlarında iki Galle sakininin olduğunu söyledi.Yetkililer daha fazla gözaltı beklendiğini belirtti.Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, göstericiler dün başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiği bildirilmişti.Sri Lanka'daki durumSri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/sri-lankada-gostericiler-basbakanlik-konutunu-atese-verdi-1058524222.html
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sri lanka, gösteri, protesto

Sri Lanka'da başbakanlık konutunu ateşe veren 3 kişi gözaltına alındı

22:17 10.07.2022 (güncellendi: 22:39 10.07.2022)
© AFP 2022Sri Lanka'da ateşe verilen başbakanlık konutunun içi
Sri Lanka'da ateşe verilen başbakanlık konutunun içi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022
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Sri Lanka'da Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin konutunu ateşe vermekle suçlanan 3 kişi gözaltına alındı.
India Today'in haberine göre polis yetkilileri, başbakanlık konutunun ateşe verilmesiyle ilgili 3 kişinin, 10 gün süreyle gözaltına alındığını bildirdi.
Polis Sözcüsü SSP Nihal Talduwa, gözaltına alınanların 19 yaşında bir Mount Lavinia sakini ile 24 ve 28 yaşlarında iki Galle sakininin olduğunu söyledi.
Yetkililer daha fazla gözaltı beklendiğini belirtti.
Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da, göstericiler dün başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.
Sri Lanka'da göstericiler Başbakanlık konutunu ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
DÜNYA
Sri Lanka'da göstericiler başbakanlık konutunu ateşe verdi
Dün, 20:16
Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.
Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın yerleşkeden ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.
Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmeyi kabul ettiği bildirilmişti.

Sri Lanka'daki durum

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.
Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.
Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.
Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.
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