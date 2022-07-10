Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220710/sri-lankada-protestoculardan-aciklama-istifa-kesinlesene-dek-baskanlik-konutundan-ayrilmiyoruz-1058554887.html
Sri Lanka’da protestoculardan açıklama: İstifa kesinleşene dek başkanlık konutundan ayrılmıyoruz
Sri Lanka’da protestoculardan açıklama: İstifa kesinleşene dek başkanlık konutundan ayrılmıyoruz
Sri Lanka'da hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekleyen protestocular o zamana dek başkanlık ve başbakanlık konutunu boşaltmayacaklarını açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T18:31+0300
2022-07-10T18:31+0300
dünya
sri lanka
protesto
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058554741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20d1fb9a53054cdcd949cb93bdb8de5a.jpg
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka’da sokaklar karışmıştı. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basan ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin de evini ateşe veren protestocular hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekliyor. Protesto hareketinin liderleri tarafından yapılan açıklamada, başkanlık ve başbakanlık konutlarının 2 liderin istifası kesinleşene kadar boşaltılmayacağı bildirildi. Protesto liderlerinden Lahiru Weerasekara ise, “Mücadelemiz burada bitmedi. Devlet Başkanı Rajapaksa’nın istifası kesinleşene kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.Art arda istifa kararlarıSri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evinin ateşe verilmesinin ardından Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220709/sri-lankada-gostericiler-basbakanlik-konutunu-atese-verdi-1058524222.html
https://tr.sputniknews.com/20220615/sri-lankada-gida-krizi-memurlar-evlerinde-mahsul-yetistirmeleri-icin-cuma-gunleri-izinli-olacak-1057443126.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058554741_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_215a4c8b48f413c073ace4e23240e3e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sri lanka, protesto, istifa

Sri Lanka’da protestoculardan açıklama: İstifa kesinleşene dek başkanlık konutundan ayrılmıyoruz

18:31 10.07.2022
© İHA / CHAMILA KARUNARATHNESri Lanka'da hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekleyen protestocular o zamana dek başkanlık ve başbakanlık konutunu boşaltmayacaklarını açıkladı.
Sri Lanka'da hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekleyen protestocular o zamana dek başkanlık ve başbakanlık konutunu boşaltmayacaklarını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© İHA / CHAMILA KARUNARATHNE
Abone olTelegram
Sri Lanka'da hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekleyen protestocular o zamana dek başkanlık ve başbakanlık konutunu boşaltmayacaklarını açıkladı.
Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe'nin parlamentoda ülke ekonomisinin çöktüğünü açıklamasının ardından Sri Lanka’da sokaklar karışmıştı. Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunu basan ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin de evini ateşe veren protestocular hükümetin istifa kararının kesinleşmesini bekliyor.
Protesto hareketinin liderleri tarafından yapılan açıklamada, başkanlık ve başbakanlık konutlarının 2 liderin istifası kesinleşene kadar boşaltılmayacağı bildirildi. Protesto liderlerinden Lahiru Weerasekara ise, “Mücadelemiz burada bitmedi. Devlet Başkanı Rajapaksa’nın istifası kesinleşene kadar vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Sri Lanka'da göstericiler Başbakanlık konutunu ateşe verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
DÜNYA
Sri Lanka'da göstericiler Başbakanlık konutunu ateşe verdi
Dün, 20:16

Art arda istifa kararları

Sri Lanka Parlamento Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, öfkeli protestocular tarafından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın başkanlık konutunun basılmasının ve Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evinin ateşe verilmesinin ardından Rajapaksa'nın Çarşamba günü istifa edeceğini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başbakan Wickremesinghe ise, "Tüm vatandaşların güvenliği dahil olmak üzere, hükümetin sürekliliğini sağlamak için parti liderlerinin bütün partilerin katılımıyla kurulacak bir hükümet konusundaki tavsiyesini kabul ediyorum. Bunu kolaylaştırmak için de istifa edeceğim" demişti.
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2022
EKONOMİ
Sri Lanka'da gıda krizi: Memurlar evlerinde mahsül yetiştirmeleri için cuma günleri izinli olacak
15 Haziran , 11:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала