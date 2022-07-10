https://tr.sputniknews.com/20220710/tbmm-baskani-sentop-meselemiz-turkiyeyi-dunyada-sozu-dinlenen-bir-devlet-haline-getirmek-1058557588.html

TBMM Başkanı Şentop: Meselemiz Türkiye’yi dünyada sözü dinlenen bir devlet haline getirmek

TBMM Başkanı Şentop: Meselemiz Türkiye’yi dünyada sözü dinlenen bir devlet haline getirmek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Millet bütünleşmesini sağlayarak devletimizi güçlendirmek müessir hale getirmek, etkili hale bölgesinde, etrafında, dünyada sözü... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T22:14+0300

2022-07-10T22:14+0300

2022-07-10T22:14+0300

politika

türkiye

tbmm

mustafa şentop

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bayramı geçirmek için geldiği Tekirdağ’da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin çevresinde yaşanan olaylara kayıtsız kalmayacağını belirlen Şentop, Türkiye’nin kararı merak edilen, sözü dinlenen, güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini belirtti. TBMM Başkanı Şentop, dünyada ekonomide, iktisatta, uluslararası ilişkilerde ve devlet yönetimlerinde yeni ittifaklar kurulduğunu ifade ederek, "Tabii böyle bir dönemde Türkiye olarak bizim millet olarak dikkat ettiğimiz iki husus var. Bunlardan birisi şüphesiz Türkiye'yi güçlendirmek, büyütmek. Bunu hem devlet olarak devletimizi güçlendirmek, büyütmek hem de millet olarak bir arada birlik, beraberlik içerisinde hareket ederek birbirimizle dayanışma, beraber olma suretiyle hareket ederek ve aynı zamanda devlet, millet bütünleşmesini sağlayarak devletimizi güçlendirmek müessir hale getirmek, etkili hale bölgesinde, etrafında, dünyada sözü dinlenen, kararı merak edilen bir devlet haline getirmek birinci meselemiz bu" diye konuştu.'20. yüzyılda kurulan düzen felsefe olarak çöktü, Birleşmiş Milletler'in esamesi bile yok'Dünyada 20. yüzyılda kurulan bir düzenin yavaş yavaş çöktüğünü belirten Şentop, "20. yüzyılda kurulan düzen felsefe olarak çöktü, paradigma bitti, iflas etti. Şimdi onun o çöküşün tamamlanması bekleniyor. Uluslararası sistem, işte Birleşmiş Milletlerden birçok ittifaklara kadar bunların dünya barışını sağlamak için kurulduğunu biliyoruz ama bunu yapamadılar, gerçekleştiremediler. Birleşmiş Milletler işte en son hemen yakınımızda Rusya, Ukrayna savaşında hiçbir tesir gösteremedi adı esamesi bile yok Birleşmiş Milletlerin. Çünkü beş ülke var biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi alınacak karara itiraz etti mi? Birleşmiş Milletlerden karar çıkmıyor. Bu ülkelerden bir tanesi de Rusya o çatışmanın, savaşın tarafı. Dolayısıyla kendi aleyhine bir kararın çıkmasına müsaade etmiyor. Veto ediyor ve Birleşmiş Milletler tamamen işlevsiz kalıyor" ifadelerini kullandı.'Yeni bir dünya kuruluyor'Uluslararası ilişkiler alanında, uluslararası alanda kurulmuş olan yapıların, anlayışların değişmeye başlamasıyla ortaya yeni yeni anlayışların çıktığını dile getiren Meclis Başkanı Şentop, "Soğuk Savaş yıllarında uzun süre NATO'ya uzak kalan, girmeyen İsveç ve Finlandiya şimdi NATO'ya girmek istiyor. Biliyorsunuz hatta Finlandiya daha önce uluslararası ilişkilerde de bilim alanında bir tabir Finlandiya'dan hareketle ortaya konulmuş. Finlandiyalılaşma diye bir tabir var. Nedir o işte yanındaki büyük güçlü bir ülkenin politikalarına doğrudan karşı çıkmamak suretiyle uluslararası ilişkiler kurmak falan. Buna dikkat ederek yaşamış ve soğuk savaş döneminde NATO'ya girmeyi de düşünmemiş şimdi düşünüyor. Niye çünkü yeni bir dünya kuruluyor. Uluslararası hukuk alanında, ekonomide, iktisatta yeni bir dünya kuruluyor" şeklinde konuştu.'İstiklalle her alanda kendi politikalarımızı kendimizin ürettiği uluslararası sistemin tesirlerinden azade bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz'Şentop, yeni kurulan dünya içerisinde Türkiye'nin kendi başına müstakil hareket edebilecek uluslararası etkilerden başka ülkelerin etkilerinden yönlendirmelerinden uzak kalabilecek kendi politikalarını her alanda kurabilecek ve sürdürebilecek bir hale gelmesini istediklerini belirterek şunları kaydetti:

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türkiye, tbmm, mustafa şentop