https://tr.sputniknews.com/20220710/tff-baskani-buyukeksi-turk-futbolu-kirli-degil-1058536112.html

TFF Başkanı Büyükekşi: Türk futbolu kirli değil

TFF Başkanı Büyükekşi: Türk futbolu kirli değil

TFF Başkanı Büyükekşi, "Ben herhangi bir şekilde futbolun kirliliği ile ilgili bir olaya tanık olmadım. Aslında konu kirli olup olmaması değil. Kulüplerimizin... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T07:29+0300

2022-07-10T07:29+0300

2022-07-10T07:32+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

mehmet büyükekşi

fenerbahçe

hakem

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet gazetesinin sorularını cevapladı. Büyükekşi'nin açıklamalarının bazıları şöyle:Hep ‘Türkiye’de futbol kirli’ diye yorum yapılır, kulaklara fısıldanır. Türkiye’de futbol kirli miydi? Yoksa hâlâ kirli mi? 2 yıl Gaziantep FK Başkanlığı yaptım, şimdi Futbol Federasyonu Başkanı’yım. Ben herhangi bir şekilde futbolun kirliliği ile ilgili bir olaya tanık olmadım. Aslında konu kirli olup olmaması değil. Kulüplerimizin, başkanlarımızın, teknik direktörlerimizin yaptığı bazı konuşmalar olumsuz algılara sebep oluyor. Benim de o yüzden yapmaya çalışacağım işlerin başında Fair Play geliyor. Biz futbolun tüm paydaşları olarak ne kadar birbirimize saygı, sevgi gösterirsek, futbolun marka değeri o kadar artar. Onun için bu kirli ifadesini gündeme getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Tüm kurullarda insan inisiyatifinin en aza indirildiği bir sisteme geçeceğiz Kulüpler hep TFF ve kurullarının onların önünü kestiğine inanıyor. Açıkçası kurullara güvenmiyorlar. Nasıl aşılacak bu sorun? Bu konuda önemli kararlar aldık. Hakemlikte, temsilcilikte, gözlemcilikte bir nevi yapay zeka diyebileceğimiz bilgisayarla atama sistemine geçiyoruz. Hakem ve gözlemcilerimizi psikoteknik değerlendirmelere tabi tutacak olmamız, saha hakemi ile VAR’ın ayrılması ve maçlardaki gözlemci sayısının 2’ye çıkması en köklü değişiklikler. Temsilciler de benzer psikoteknik testlerden geçecek. Böylece tüm kurulların hiçbir şekilde ön yargılı olamayacağı ve insan inisiyatifinin en aza indirildiği bir sisteme geçeceğiz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sizin TFF’de başkanlığınıza karşı çıkan bir isimdi. Başkan seçildikten sonra birkaç kez bir araya geldiniz. İlişkileriniz limoni mi? Ben TFF Başkanı olduktan sonra, Ali Koç da Kulüp Birliği Vakfı Başkanı oldu. Ali Koç Bey, Kulüpler Birliği Vakfı’ndaki başkanlarla birlikte bize hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Daha sonra da bir iki ortamda daha beraber olduk. Ve yaptığımız çalışmalardan son derece memnun. Gelecek adına da ümitli olduğunu belirtti, bu basına da yansıdı. İlişkimiz saygı, sevgi içerisinde ve seviyeli bir şekilde devam ediyor. Ortak amacımız Türk futbolunun marka değerini artırabilmek için en üst seviyede iş birliği yapmak. Bu konuda çalışmalarımıza önümüzdeki günlerde de kararlı bir şekilde devam edeceğiz. VAR odamızı başkanlara ve teknik adamlara açacağız.Yabancı hakeme bakış açınızı detaylı anlatabilir misiniz? Erasmus türü, UEFA üyesi ülkelerle hakem değişimi planlıyoruz. Elit hakemlerimizin başka bir ülkede, karşılıklılık ilkesiyle, onların hakemlerinin de bizde maç yönetmesi konusunda kararımızı aldık. Burada konu, yabancı hakem getirmek değil tam tersi, yabancı hakem buraya gelirken bizim hakemimizi de yurt dışına göndermek. Hakemlerimizin gelişimine bunun çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca da, hakemlerimizin gelişimini artırabilmek için İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Davranış Bilimleri Kürsüsü ile anlaşarak, daha önce de benim THY tecrübemde faydasını gördüğüm sistemi TFF’ye uyarlayıp hakem ve gözlemcilerin performanslarını artıracağız. Hakemlerden mal beyanı talep edeceksiniz. Bu uygulama hakemlere karşı bir güvensizlik diye yorumlanabilir mi? Hayır, öyle yorumlanamaz. Bütün kamu kurumlarında çalışanlar veya vakıf, sivil toplum örgütlerinde görev alanlar, düzenli şekilde mal beyanı verirler. Ben de Eximbank’ta, TİM’de görev aldığım sürelerde, düzenli olarak mal beyanı verdim. Bundan dolayı da bu bana karşı bir güvensizlik diye düşünmedim. Bu bir kural ve bir kural herkes için geçerlidir. Burada tam tersi, amacımız hakemlerimizi korumaya almak. Ben zaten hakemlerimize güveniyorum. Fenerbahçe camiası 28 şampiyonluğa kilitlenmiş durumda. "Bu konu önceliğimiz değil" dediniz ama gelecek sezon Fenerbahçe 5 yıldızlı formayla sahaya çıkarsa tavrınız ne olur? Sizin de söylemiş olduğunuz gibi, bu konu önceliğimiz değil. TFF olarak birçok konuda yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin de Süper Lig’in başlama tarihi olan 5 Ağustos’a yetişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Federasyondan bazen gece saat 00.00’da, bazen 01.00’de çıkıyorum. Türk futbolunun gelişimi adına radikal kararlar alıyoruz. Bizim amacımız Türk futbolunu hak ettiği yere getirebilmek. Eğer Fenerbahçe 5 yıldızlı forma ile sahaya çıkarsa, burada benim herhangi bir şahsi bir tavrım olamaz. TFF’nin talimat ve yönetmelikleri neyi gerektiriyorsa onu yaparız. 2010-11 sezonunun Süper Kupa maçı konusu var. Neden oynanmıyor? Siz oynatacak mısınız? Yanıtınız evet ise ne zaman, hayır ise neden? Bir önceki soruda da belirttiğim gibi şu anda bu konuda herhangi bir fikrim yok. Bilgi sahibi olmadığım konularda fikir söyleyemem. Biz önce burada belirttiğiniz konularla değil, tüm futbol ailesinin federasyonuyuz. Bu kadar büyük camianın binlerce konusu var. Hakeminden gözlemcisine, futbolcusundan hocasına ve taraftarına milyonlardan bahsediyoruz. O yüzden bu konularda amacımız polemik yaratmak değil. Bu şu anda acil bir konu değil. Zamanı gelince onun da kararını alırız. TFF kurullarına kadın üye atamakla vermek istediğiniz mesaj nedir? Kadının olduğu yerde, elinin değdiği yerde, sevgi, saygı ve barış olur. Ve bu bakış açısının toplumda yayılmasını arzu ediyoruz. Peki konserler? Kadınlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha çok statlara gelmesini ve maçların bir festival havası içerisinde geçmesini istiyoruz. Messi mi, Ronaldo mu? Ve neden? Ronaldo... Çünkü Ronaldo, sadece sahada iyi futbol oynayarak değil gençler için toplumda rol model olması açısından da son derece önemli bir vasfa sahip. Burada özellikle Filistin konusuna vermiş olduğu önem ve açıklamaları da benim için son derece değerli. Bizim Türk futbolcularımızın da sadece futbollarıyla değil, futbol dışındaki davranışları, hayata bakış açıları ve verdiği mesajlarla Türk gençlerine örnek olması gereklidir.

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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, fenerbahçe, hakem