https://tr.sputniknews.com/20220710/tunuslu-tenisci-jabeurun-ailesi-vize-problemi-nedeniyle-wimbledondaki-finali-izleyemedi-1058531780.html
Tunuslu tenisçi Jabeur'un ailesi, vize problemi nedeniyle Wimbledon'daki finali izleyemedi
Tunuslu tenisçi Jabeur'un ailesi, vize problemi nedeniyle Wimbledon'daki finali izleyemedi
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'un ailesi, vize alamadığı için kızlarının Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki final maçını izleyemedi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T00:14+0300
2022-07-10T00:14+0300
2022-07-10T00:19+0300
spor
tunus
wimbledon tenis turnuvası
ons jabeur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058531865_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_caa3d5d888bcf76ee31b2ecd541bfae8.jpg
Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Jabeur, Kazak Elena Rybakina ile oynadığı final maçında ailesi yanında olamadı.Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Jabeur'un ailesinin vize alamadığı için kızlarının final maçını izleyemediği sosyal medya ve basına yansıdı.Büyük Britanya'nın Tunus Büyükelçiliği'ne ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Ailenin ve kız kardeşinin seni desteklemek için yanında olamadığını öğrendiğimiz için üzgünüz. Neler olduğunu araştıracağız" ifadeleri kullanıldı.Jabeur, final maçında Kazak sporcu Elena Rybakina'ya 2-1 mağlup olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220709/wimbledonin-tek-kadinlar-finalinde-sampiyon-elena-rybakina-oldu-1058519672.html
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058531865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5a5fc860e69b4b7a3cb8ed38bc5f5c06.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tunus, wimbledon tenis turnuvası, ons jabeur
Tunuslu tenisçi Jabeur'un ailesi, vize problemi nedeniyle Wimbledon'daki finali izleyemedi
00:14 10.07.2022 (güncellendi: 00:19 10.07.2022) Abone ol
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'un ailesi, vize alamadığı için kızlarının Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki final maçını izleyemedi.
Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Jabeur, Kazak Elena Rybakina ile oynadığı final maçında ailesi yanında olamadı.
Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Jabeur'un ailesinin vize alamadığı için kızlarının final maçını izleyemediği sosyal medya ve basına yansıdı.
Büyük Britanya'nın Tunus Büyükelçiliği'ne ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Ailenin ve kız kardeşinin seni desteklemek için yanında olamadığını öğrendiğimiz için üzgünüz. Neler olduğunu araştıracağız" ifadeleri kullanıldı.
Jabeur, final maçında Kazak sporcu Elena Rybakina'ya 2-1 mağlup olmuştu.