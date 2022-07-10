Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220710/tunuslu-tenisci-jabeurun-ailesi-vize-problemi-nedeniyle-wimbledondaki-finali-izleyemedi-1058531780.html
Tunuslu tenisçi Jabeur'un ailesi, vize problemi nedeniyle Wimbledon'daki finali izleyemedi
Tunuslu tenisçi Jabeur'un ailesi, vize problemi nedeniyle Wimbledon'daki finali izleyemedi
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'un ailesi, vize alamadığı için kızlarının Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki final maçını izleyemedi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T00:14+0300
2022-07-10T00:19+0300
spor
tunus
wimbledon tenis turnuvası
ons jabeur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058531865_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_caa3d5d888bcf76ee31b2ecd541bfae8.jpg
Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Jabeur, Kazak Elena Rybakina ile oynadığı final maçında ailesi yanında olamadı.Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Jabeur'un ailesinin vize alamadığı için kızlarının final maçını izleyemediği sosyal medya ve basına yansıdı.Büyük Britanya'nın Tunus Büyükelçiliği'ne ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Ailenin ve kız kardeşinin seni desteklemek için yanında olamadığını öğrendiğimiz için üzgünüz. Neler olduğunu araştıracağız" ifadeleri kullanıldı.Jabeur, final maçında Kazak sporcu Elena Rybakina'ya 2-1 mağlup olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220709/wimbledonin-tek-kadinlar-finalinde-sampiyon-elena-rybakina-oldu-1058519672.html
tunus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058531865_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5a5fc860e69b4b7a3cb8ed38bc5f5c06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tunus, wimbledon tenis turnuvası, ons jabeur

Tunuslu tenisçi Jabeur'un ailesi, vize problemi nedeniyle Wimbledon'daki finali izleyemedi

00:14 10.07.2022 (güncellendi: 00:19 10.07.2022)
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZONOns Jabeur
Ons Jabeur - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN BOZON
Abone olTelegram
Tunuslu tenisçi Ons Jabeur'un ailesi, vize alamadığı için kızlarının Wimbledon Tenis Turnuvası'ndaki final maçını izleyemedi.
Grand slam turnuvalarında finale yükselen ilk Arap ve Afrikalı tenisçi olarak tarihe geçen 27 yaşındaki Jabeur, Kazak Elena Rybakina ile oynadığı final maçında ailesi yanında olamadı.
Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Jabeur'un ailesinin vize alamadığı için kızlarının final maçını izleyemediği sosyal medya ve basına yansıdı.
Büyük Britanya'nın Tunus Büyükelçiliği'ne ait sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Ailenin ve kız kardeşinin seni desteklemek için yanında olamadığını öğrendiğimiz için üzgünüz. Neler olduğunu araştıracağız" ifadeleri kullanıldı.
Jabeur, final maçında Kazak sporcu Elena Rybakina'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Elena Rybakina - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2022
SPOR
Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde şampiyon Elena Rybakina oldu
Dün, 18:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала