https://tr.sputniknews.com/20220710/turkiye-gazetesi-milletvekilleri-akaryakit-fiyatlari-ve-altin-fiyatlarinin-artmasindan-dertli-1058543931.html

Türkiye gazetesi: Milletvekilleri akaryakıt fiyatları ve altın fiyatlarının artmasından dertli

Türkiye gazetesi: Milletvekilleri akaryakıt fiyatları ve altın fiyatlarının artmasından dertli

Türkiye gazetesi, TBMM’nin tatile girmesi ile birlikte seçim bölgelerine dağılan milletvekillerinin akaryakıt fiyatları ve katıldıkları düğünlerde takacakları... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T11:35+0300

2022-07-10T11:35+0300

2022-07-10T11:53+0300

ekonomi

altın

düğün

milletvekili

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058543780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71b9c1229012758839c3ccb9ed3ba7ef.jpg

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Meclis açıkken her hafta sonu seçim bölgelerine gidip şehirlerinde köyleri ve ilçeleri dolaşıp hafta başı tekrar Ankara’ya dönen milletvekillerinin haftalık mazot masrafı 4-5 bin lirayı buluyordu.Eskisine nazaran seçim bölgelerine daha az gitmeye başladıklarını anlatan bazı milletvekilleri “Her hafta gittiğimiz seçim bölgelerimize artık iki haftada bir gitmeye başladık. Bir haftayı pas geçiyoruz” diyerek akaryakıt fiyatlarından dert yandı. Bazı milletvekilleri ise akaryakıt giderlerini azaltmak için seçim bölgelerine gittiklerinde daha az ziyaret yaparak benzinden tasarruf etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Aynı zamanda düğün mevsiminin başlaması ile birlikte milletvekillerinin masrafları da katlandığının da altı çizilen habere göre düğün davetlerine en az bir çeyrek altın götürdüklerini belirten milletvekillerinden bazıları, bu sebeple 5-6 ay önceden altın almaya başladığını dile getirdi. Hem iktidar hem muhalefet milletvekilleri “Haftada en az 5-6 düğün daveti geliyor. Altın fiyatı bu kadar artmamışken, mümkün olduğu kadar hepsine katılmaya çalışıyorduk. Şimdi birine gitsen diğerine gitmesen olmuyor. Hepsine gitmeye kalksan çeyrek altın alsan bir çeyrek altın 1600-1700 lira. 5 düğüne gitsen 8-9 bin lira haftalık altın masrafı çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu’da milletvekilliği yapıyorsan, çeyrek de yetmiyor en az yarım altın götürmek gerekiyor” diye dert yandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

altın, düğün, milletvekili