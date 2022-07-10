https://tr.sputniknews.com/20220710/turkiye-gazetesi-milletvekilleri-akaryakit-fiyatlari-ve-altin-fiyatlarinin-artmasindan-dertli-1058543931.html
Türkiye gazetesi: Milletvekilleri akaryakıt fiyatları ve altın fiyatlarının artmasından dertli
Türkiye gazetesi: Milletvekilleri akaryakıt fiyatları ve altın fiyatlarının artmasından dertli
Türkiye gazetesi, TBMM’nin tatile girmesi ile birlikte seçim bölgelerine dağılan milletvekillerinin akaryakıt fiyatları ve katıldıkları düğünlerde takacakları... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:35+0300
2022-07-10T11:35+0300
2022-07-10T11:53+0300
ekonomi
altın
düğün
milletvekili
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Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Meclis açıkken her hafta sonu seçim bölgelerine gidip şehirlerinde köyleri ve ilçeleri dolaşıp hafta başı tekrar Ankara’ya dönen milletvekillerinin haftalık mazot masrafı 4-5 bin lirayı buluyordu.Eskisine nazaran seçim bölgelerine daha az gitmeye başladıklarını anlatan bazı milletvekilleri “Her hafta gittiğimiz seçim bölgelerimize artık iki haftada bir gitmeye başladık. Bir haftayı pas geçiyoruz” diyerek akaryakıt fiyatlarından dert yandı. Bazı milletvekilleri ise akaryakıt giderlerini azaltmak için seçim bölgelerine gittiklerinde daha az ziyaret yaparak benzinden tasarruf etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Aynı zamanda düğün mevsiminin başlaması ile birlikte milletvekillerinin masrafları da katlandığının da altı çizilen habere göre düğün davetlerine en az bir çeyrek altın götürdüklerini belirten milletvekillerinden bazıları, bu sebeple 5-6 ay önceden altın almaya başladığını dile getirdi. Hem iktidar hem muhalefet milletvekilleri “Haftada en az 5-6 düğün daveti geliyor. Altın fiyatı bu kadar artmamışken, mümkün olduğu kadar hepsine katılmaya çalışıyorduk. Şimdi birine gitsen diğerine gitmesen olmuyor. Hepsine gitmeye kalksan çeyrek altın alsan bir çeyrek altın 1600-1700 lira. 5 düğüne gitsen 8-9 bin lira haftalık altın masrafı çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu’da milletvekilliği yapıyorsan, çeyrek de yetmiyor en az yarım altın götürmek gerekiyor” diye dert yandı.
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altın, düğün, milletvekili
Türkiye gazetesi: Milletvekilleri akaryakıt fiyatları ve altın fiyatlarının artmasından dertli
11:35 10.07.2022 (güncellendi: 11:53 10.07.2022) Abone ol
Türkiye gazetesi, TBMM’nin tatile girmesi ile birlikte seçim bölgelerine dağılan milletvekillerinin akaryakıt fiyatları ve katıldıkları düğünlerde takacakları altın fiyatlarının artmasından dertli olduğunu yazdı.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre
Meclis açıkken her hafta sonu seçim bölgelerine gidip şehirlerinde köyleri ve ilçeleri dolaşıp hafta başı tekrar Ankara’ya dönen milletvekillerinin haftalık mazot masrafı 4-5 bin lirayı buluyordu.
Eskisine nazaran seçim bölgelerine daha az gitmeye başladıklarını anlatan bazı milletvekilleri “Her hafta gittiğimiz seçim bölgelerimize artık iki haftada bir gitmeye başladık. Bir haftayı pas geçiyoruz” diyerek akaryakıt fiyatlarından dert yandı. Bazı milletvekilleri ise akaryakıt giderlerini azaltmak için seçim bölgelerine gittiklerinde daha az ziyaret yaparak benzinden tasarruf etmeye çalıştıklarını dile getirdi.
Aynı zamanda düğün mevsiminin başlaması ile birlikte milletvekillerinin masrafları da katlandığının da altı çizilen habere göre düğün davetlerine en az bir çeyrek altın götürdüklerini belirten milletvekillerinden bazıları, bu sebeple 5-6 ay önceden altın almaya başladığını dile getirdi.
Hem iktidar hem muhalefet milletvekilleri “Haftada en az 5-6 düğün daveti geliyor. Altın fiyatı bu kadar artmamışken, mümkün olduğu kadar hepsine katılmaya çalışıyorduk. Şimdi birine gitsen diğerine gitmesen olmuyor. Hepsine gitmeye kalksan çeyrek altın alsan bir çeyrek altın 1600-1700 lira. 5 düğüne gitsen 8-9 bin lira haftalık altın masrafı çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu’da milletvekilliği yapıyorsan, çeyrek de yetmiyor en az yarım altın götürmek gerekiyor” diye dert yandı.