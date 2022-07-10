Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220710/ucuncu-kez-kansere-yakalanan-27-yasindaki-cemre-ucaryilmaz-yasam-mucadelesini-kaybetti-1058558781.html
Üçüncü kez kansere yakalanan 27 yaşındaki Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti
Üçüncü kez kansere yakalanan 27 yaşındaki Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti
Kanser ile mücadelesini 2 kez kazanan Cemre Uçaryılmaz Metin bu kez hastalığa yenik düştü. Hücresel ve moleküler tıp alanında yüksek lisans yapan Uçaryılmaz... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T22:48+0300
2022-07-10T22:51+0300
kanser
türkiye
öldü
cemre uçaryılmaz metin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058558833_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d1d5afa5da9794c9a768e251bd618d03.jpg
Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi. Cemre, son sınıfta kemik kanserine yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem okulunu onur derecesiyle bitirdi.Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. ‘Bir Genetikçinin Dünyası’ adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre'den bugün acı haber geldi. Cemre, 2021 yılı aralık ayında, sağlık sorunları sırasında hep yanında olan ve 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1058558833_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_7878d1a1596e9c8a72d964c3959333ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kanser, öldü, cemre uçaryılmaz metin

Üçüncü kez kansere yakalanan 27 yaşındaki Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti

22:48 10.07.2022 (güncellendi: 22:51 10.07.2022)
© DHACemre Uçaryılmaz Metin
Cemre Uçaryılmaz Metin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kanser ile mücadelesini 2 kez kazanan Cemre Uçaryılmaz Metin bu kez hastalığa yenik düştü. Hücresel ve moleküler tıp alanında yüksek lisans yapan Uçaryılmaz, ABD’de doktora yapmaya da hak kazanmıştı.
Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi.
Cemre, son sınıfta kemik kanserine yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem okulunu onur derecesiyle bitirdi.
Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı.
‘Bir Genetikçinin Dünyası’ adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı.
Geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre'den bugün acı haber geldi.
Cemre, 2021 yılı aralık ayında, sağlık sorunları sırasında hep yanında olan ve 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала