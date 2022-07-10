https://tr.sputniknews.com/20220710/ucuncu-kez-kansere-yakalanan-27-yasindaki-cemre-ucaryilmaz-yasam-mucadelesini-kaybetti-1058558781.html
Üçüncü kez kansere yakalanan 27 yaşındaki Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti
Üçüncü kez kansere yakalanan 27 yaşındaki Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti
Kanser ile mücadelesini 2 kez kazanan Cemre Uçaryılmaz Metin bu kez hastalığa yenik düştü. Hücresel ve moleküler tıp alanında yüksek lisans yapan Uçaryılmaz... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T22:48+0300
2022-07-10T22:48+0300
2022-07-10T22:51+0300
kanser
türkiye
öldü
cemre uçaryılmaz metin
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Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi. Cemre, son sınıfta kemik kanserine yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem okulunu onur derecesiyle bitirdi.Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı. ‘Bir Genetikçinin Dünyası’ adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı. Geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre'den bugün acı haber geldi. Cemre, 2021 yılı aralık ayında, sağlık sorunları sırasında hep yanında olan ve 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti.
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kanser, öldü, cemre uçaryılmaz metin
Üçüncü kez kansere yakalanan 27 yaşındaki Cemre Uçaryılmaz hayatını kaybetti
22:48 10.07.2022 (güncellendi: 22:51 10.07.2022) Abone ol
Kanser ile mücadelesini 2 kez kazanan Cemre Uçaryılmaz Metin bu kez hastalığa yenik düştü. Hücresel ve moleküler tıp alanında yüksek lisans yapan Uçaryılmaz, ABD’de doktora yapmaya da hak kazanmıştı.
Balıkesirli merhum doktor Yücel Uçaryılmaz ile Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Figen Uçaryılmaz'ın kızı olan Cemre Uçaryılmaz Metin, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü bitirdi.
Cemre, son sınıfta kemik kanserine yakalandı. Zorlu tedavi sürecinde 7 ameliyat, 5 kemoterapi ve 37 radyoterapi seansı aldı. Kanseri yenip, hem sağlığına kavuştu hem okulunu onur derecesiyle bitirdi.
Koç Üniversitesi'nde 'hücresel ve moleküler tıp' alanında yüksek lisans yapan Cemre, kanser hastalarına umut olacak çalışmalar yapmaya başladı.
‘Bir Genetikçinin Dünyası’ adlı blogu ile de tanınan Cemre Uçaryılmaz Metin, ABD'de doktora yapmaya da hak kazandı.
Geçtiğimiz şubat ayında kanser üçüncü kez nüksetti. Yeniden ameliyat olup, tedavi görmeye başlayan Cemre'den bugün acı haber geldi.
Cemre, 2021 yılı aralık ayında, sağlık sorunları sırasında hep yanında olan ve 2 kez kanseri onunla yendiğini söylediği Umut Metin ile evlenmişti.