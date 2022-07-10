Uzungöl'e turist akını: Konaklayacak yer kalmadı

© DHA Turizmci Murat Akyüz, gelen misafirlerin çoğunun konaklayamadan geri dönmek durumunda kaldığını belirterek "Her gün yoğun geçiyor. Suudilerin de gelmesiyle birlikte tam doluluk oranına ulaştık. Ürdün, Dubai, Katar, Kuveyt ve Suudili misafirlerin çoğu göl çevresinde değil bölgeye yakın olan diğer otellerde de kalmak zorunda kalıyor. Böyle bir yoğunluk bekliyorduk. Özellikle pandeminin son bulması ve kapıların da açılması ile birlikte bu doğanın özlemini çekenler Uzungöl’e akın etti. Turizm sezonunun burada 2 ay daha uzamasını bekliyoruz. Eylül ve ekim aylarında rezervasyonlar alınıyor. Yer kalmadı; gelen misafirlerin çoğu konaklayamadan geri dönüyor" dedi.