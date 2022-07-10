https://tr.sputniknews.com/20220710/vali-yerlikaya-128-daire-12-is-yeri-3-fabrika-su-baskinindan-etkilendi-1058547131.html

İstanbul Valisi Yerlikaya: 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınından etkilendi

İstanbul Valisi Yerlikaya: 128 daire, 12 iş yeri, 3 fabrika su baskınından etkilendi

Vali Yerlikaya, Esenyurt'taki su baskınından 128 daire 12 iş yeri, 3 fabrikanın etkilendiğini açıkladı. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T13:22+0300

2022-07-10T13:22+0300

2022-07-10T13:36+0300

ali yerlikaya

türkiye

istanbul

şiddetli yağış

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Esenyurt’ta çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Meteoroloji, valilik ve AFAD tarafından şiddetli yağışa yönelik gerekli uyarıların dün yapıldığını aktaran Vali Yerlikaya, “Bugünün ilk saatlerinde saat 01.00 sıralarında pek çok yerde su baskınları noktasında ihbarlar geldi. Saat 12.00 itibarıyla su baskınlarıyla 266’sı Esenyurt’tan olmak üzere 797 ihbar geldi. Haramidere’nin geçtiği bölgede gece şiddetli yağışla su baskınları yaşandı. Şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrika su baskınlarından olumsuz etkilendi” dedi.'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22'ye kadar devam ediyor'AFAD koordinasyonunda hep birlikte çalıştıklarını aktaran Yerlikaya, “Şükürler olsun ki can kaybımız yok. 128 daireden 70 civarında dairenin gerekli tahliyeleri yapıldı. Bakanımızın talimatıyla hasar tespit ve zarar tespit komisyonları kuruldu ve çalışıyorlar. İlk etapta vatandaşlarımıza 5’er bin lira, iş yerleri etkilenenlere 10’a bin lira kaymakamlığımız koordine ediyor. Akşama kadar su basan daire ve işyerlerini tahliye edeceğiz. İçlerinin temizlenmesi, sokakların temizlenmesini birkaç güne tamamlayacağız. Bugün 22.00’a kadar şiddetli yağış uyarısı devam ediyor. Su baskını en çok maalesef Haramidere’nin taşması nedeniyle Esenyurt ilçesi etkilendi. Diğer ilçelerimiz ufak ölçekli etkilendi” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220710/istanbulda-sabaha-kadar-7-binden-fazla-simsek-tespit-edildi-1058545504.html

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ali yerlikaya, istanbul, şiddetli yağış