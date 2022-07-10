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Van'da 4.1'lik deprem
Van'da 4.1'lik deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T13:00+0300
2022-07-10T13:00+0300
2022-07-10T13:00+0300
türkiye
van
deprem
tuşba
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 8.20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
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van, deprem, tuşba
Van'da 4.1'lik deprem
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Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının 8.20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.