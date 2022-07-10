https://tr.sputniknews.com/20220710/vanda-41lik-deprem-1058546538.html

Van'da 4.1'lik deprem

Van'da 4.1'lik deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T13:00+0300

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türkiye

van

deprem

tuşba

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde saat 12.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 8.20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

türkiye

van

tuşba

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van, deprem, tuşba