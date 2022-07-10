https://tr.sputniknews.com/20220710/yeni-akit-yazari-kilicdaroglu-nicin-esra-ve-sumeyye-erdogandan-helallik-istemiyor-1058545303.html

Yeni Akit yazarı: Kılıçdaroğlu niçin Esra ve Sümeyye Erdoğan’dan helallik istemiyor?

Yeni Akit yazarı: Kılıçdaroğlu niçin Esra ve Sümeyye Erdoğan’dan helallik istemiyor?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Karahasanoğlu, bugünkü 'Siz helalleştiniz, ya onlar?' başlıklı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T12:33+0300

2022-07-10T12:33+0300

2022-07-10T12:33+0300

politika

yeni akit

ali karahasanoğlu

kemal kılıçdaroğlu

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Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu'nun yazısının bir bölümü şu şekilde: "Peki bugün helalleşme adı altında birlikte fotoğraf verilenler kimler? Başörtü mağdurlarının bir kısmı... Yeni Asya ekolü, sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı sebebi ile CHP’ye, yani cellatlarına aşık olmuşlar... Bu kapsamda, helalleşme çağrılarını samimi bulduklarını iddia ediyorlar... Ahmet Davutoğlu hakeza... Ali Babacan hakeza. Saadet Partililer hakeza... O zaman soruyorum... Kendi zalimliğini kabul eden bir siyasi çizgi, niçin mazlumlar arasında ayrım yapıyor? Sultan Kara’yı ziyaret ediyor da... 2007 yılında GATA’ya bir hastayı ziyaretine bile engel olunan Emine Erdoğan’ı ziyaret edip helallik istemiyor? Başörtülü bir avukatı parti yönetimine alıyor da.. Niçin başörtü mağduriyeti sebebi ile yurtdışında okumak zorunda kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızları Esra ve Sümeyye Erdoğan’ı ziyaret edip helallik istemiyor?"

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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yeni akit, ali karahasanoğlu, kemal kılıçdaroğlu