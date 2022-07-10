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Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı: Kimler aşı olabilecek?
Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı: Kimler aşı olabilecek?
Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu e-Nabız... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:22+0300
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hatırlatma dozu
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.3 doz BioNTech aşısı olanlar için bu 4. doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC'tan biri tercih edilebilecek.
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hatırlatma dozu, koronavirüs aşısı

Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı: Kimler aşı olabilecek?

11:22 10.07.2022 (güncellendi: 11:25 10.07.2022)
© AAKoronavirüs aşı
Koronavirüs aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
© AA
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Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu e-Nabız sistemine tanımlandı.
Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.
E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.
3 doz BioNTech aşısı olanlar için bu 4. doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.
Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC'tan biri tercih edilebilecek.
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