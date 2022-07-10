https://tr.sputniknews.com/20220710/yeni-hatirlatma-dozu-randevusu-acildi-kimler-asi-olabilecek-1058543388.html

Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı: Kimler aşı olabilecek?

Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı: Kimler aşı olabilecek?

Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu e-Nabız... 10.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-10T11:22+0300

2022-07-10T11:22+0300

2022-07-10T11:25+0300

hatırlatma dozu

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.3 doz BioNTech aşısı olanlar için bu 4. doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC'tan biri tercih edilebilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220708/uzmanlardan-uyari-pandemi-bitmedi-yeni-dalga-hizla-tirmaniyor-1058500228.html

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hatırlatma dozu, koronavirüs aşısı