https://tr.sputniknews.com/20220710/yeni-hatirlatma-dozu-randevusu-acildi-kimler-asi-olabilecek-1058543388.html
Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı: Kimler aşı olabilecek?
Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı: Kimler aşı olabilecek?
Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu e-Nabız... 10.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-10T11:22+0300
2022-07-10T11:22+0300
2022-07-10T11:25+0300
hatırlatma dozu
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.3 doz BioNTech aşısı olanlar için bu 4. doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC'tan biri tercih edilebilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220708/uzmanlardan-uyari-pandemi-bitmedi-yeni-dalga-hizla-tirmaniyor-1058500228.html
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hatırlatma dozu, koronavirüs aşısı
Yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı: Kimler aşı olabilecek?
11:22 10.07.2022 (güncellendi: 11:25 10.07.2022) Abone ol
Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için yeni hatırlatma dozu randevuları açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevu e-Nabız sistemine tanımlandı.
Koronavirüs aşısında yeni hatırlatma dozu randevusu açıldı. Son aşısının üzerinden 6 ay geçenler hatırlatma dozunu yaptırabilecek.
E-nabız sistemine tanımlananlar bugünden itibaren randevu alıp aşı olabilecek.
3 doz BioNTech aşısı olanlar için bu 4. doz olacak. 65 yaş ve üstü ile riskli gruplarda olanlar için bu 6'ncı doz aşı olacak.
Hatırlatma dozu için BioNTech, Sinovac veya TURKOVAC'tan biri tercih edilebilecek.