https://tr.sputniknews.com/20220711/15-yasindaki-genc-golette-boguldu-1058603020.html
15 yaşındaki genç gölette boğuldu
15 yaşındaki genç gölette boğuldu
Antalya'da 15 yaşındaki İbrahim Zahit Ayyıldız, akrabalarıyla girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T22:14+0300
2022-07-11T22:14+0300
2022-07-11T22:14+0300
yaşam
gölet
konyaaltı
antalya
boğulma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058603148_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_170ab0c5987466198f0ecbc01c62774c.jpg
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde bulunan Doyran Göleti'nde Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İbrahim Zahit Ayyıldız akrabalarıyla gölete geldi.Serinlemek için birlikte gölete giren Ayyıldız bir süre sonra gözden kayboldu. Arama yapan yakınları sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (SAK) ekipleri sevk edildi.Hazırlıkların ardından suya giren su altı ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından Ayyıldız'ın cansız bedenini 15 metre derinlikte bularak karaya çıkardı. Yakınları, 15 yaşındaki gencin cansız bedenine sarılarak ağladı.Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İbrahim Zahit Ayyıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
konyaaltı
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058603148_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_767932aab745d46b7f718ee5798d8dab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gölet, konyaaltı, antalya, boğulma
15 yaşındaki genç gölette boğuldu
Abone ol
Antalya'da 15 yaşındaki İbrahim Zahit Ayyıldız, akrabalarıyla girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde bulunan Doyran Göleti'nde Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde İbrahim Zahit Ayyıldız akrabalarıyla gölete geldi.
Serinlemek için birlikte gölete giren Ayyıldız bir süre sonra gözden kayboldu. Arama yapan yakınları sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (SAK) ekipleri sevk edildi.
Hazırlıkların ardından suya giren su altı ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından Ayyıldız'ın cansız bedenini 15 metre derinlikte bularak karaya çıkardı. Yakınları, 15 yaşındaki gencin cansız bedenine sarılarak ağladı.
Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İbrahim Zahit Ayyıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.