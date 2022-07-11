https://tr.sputniknews.com/20220711/2-gun-boyunca-gozunde-sinek-larvasi-ile-yasadi-ordan-oraya-seyahat-etmis-1058572926.html
2 gün boyunca gözünde sinek larvası ile yaşadı: 'Oradan oraya seyahat etmiş'
2 gün boyunca gözünde sinek larvası ile yaşadı: 'Oradan oraya seyahat etmiş'
Gözüne sinek çarpmasından sonra gözde kaşınma ve kızarma şikayetleri başlayan 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner, acil serviste gözünü yıkatmasına rağmen... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T11:31+0300
2022-07-11T11:31+0300
2022-07-11T11:34+0300
yaşam
türkiye
göz
doktor
sinek
canlı larva
izmir
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İzmir'de 6 Temmuz'da eşiyle birlikte alışverişe çıkan 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner'in gözüne yolda yürürken sinek çarptı. Gözünün içine sinek kaçması endişesi yaşayan hasta, gözle görünür bir yabancı cisme rastlamayınca hastaneye gitmedi. Gece saatlerinde kaşınma ve kızarma şikayetleri devam edince acil servise başvuran Tüzüner'e, göz yıkama işlemi uygulandı. Kısa süreli rahatlayan hasta, şikayetleri 2 gün boyunca devam edince soluğu tekrar hastanede aldı. Doktor tarafından yapılan muayenede ise gerçek ortaya çıktı. Hastanın göz kapağının altında bir sinek larvası olduğunu fark eden doktor, kulak çubuğu ile larvayı gözden çıkarttı. Larvanın kulak çubuğu yüzeyinde hareket etmeyi sürdürmesi ise hala canlı olduğunu kanıtladı. Olayı anlatan Tüzüner, "Şaşırdık. Belki de gözüme çarpan sinek, o anda larvasını bıraktı. Larvanın gözümde hareket ettiğini fark etmemiştim ama bir sağ tarafta, bir sol tarafta bir cisim varmış gibiydi. 2 gün gözümde yaşaması enteresan bir durum. Gözümün içinde seyahat etmiş. Buna benzer sorun yaşayan hastalar hemen göz doktoruna gitmeli. O kadar küçük ki gözle görünmüyor" diye konuştu.'Hala yaşıyordu'Tüzüner'in gözünde bakan Op. Dr. Gökhan Kerci ise uyarılarda bulunarak, "Yıkama işlemi anlık olarak bir rahatlama sağlasa da yabancı cisim hala gözde kaldığı için bu rahatlama hastamız için uzun sürmemiş. Hastamız 2 gün sonra bize başvurdu. Ben de önce yüzey bölgeye yapışan cisim var mı diye kontrol ettim ama yoktu. Hastanın göz kapağının altına baktığımda ise küçük ve siyah bir nokta gördüm. Önce yaprak parçası sandım. Kulak çubuğu ile almaya çalışırken cismin bir anda hareket ettiğini gördüm. Yabancı maddenin bir sinek larvası olduğunu fark ettiğimde ben de şaşırdım. Kulak çubuğunu yaklaştırdığım anda kaçtı ancak bir şekilde yakalayıp çıkardım. Çıkardıktan sonra da hala yaşıyordu ve hareket etmeye devam ediyordu" diyerek muayene sırasında yaşananları anlattı.
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türkiye, göz, doktor, sinek, canlı larva, izmir
2 gün boyunca gözünde sinek larvası ile yaşadı: 'Oradan oraya seyahat etmiş'
11:31 11.07.2022 (güncellendi: 11:34 11.07.2022) Abone ol
Gözüne sinek çarpmasından sonra gözde kaşınma ve kızarma şikayetleri başlayan 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner, acil serviste gözünü yıkatmasına rağmen şikayetleri devam edince göz hekimine giderek, gözünde canlı sinek larvası olduğunu öğrendi. Tüzüner, "Larvanın 2 gün gözümde yaşaması enteresan bir durum. Gözümün içinde seyahat etmiş" dedi.
İzmir'de 6 Temmuz'da eşiyle birlikte alışverişe çıkan 76 yaşındaki Talha Naim Tüzüner'in gözüne yolda yürürken sinek çarptı. Gözünün içine sinek kaçması endişesi yaşayan hasta, gözle görünür bir yabancı cisme rastlamayınca hastaneye gitmedi. Gece saatlerinde kaşınma ve kızarma şikayetleri devam edince acil servise başvuran Tüzüner'e, göz yıkama işlemi uygulandı. Kısa süreli rahatlayan hasta, şikayetleri 2 gün boyunca devam edince soluğu tekrar hastanede aldı. Doktor tarafından yapılan muayenede ise gerçek ortaya çıktı. Hastanın göz kapağının altında bir sinek larvası olduğunu fark eden doktor, kulak çubuğu ile larvayı gözden çıkarttı. Larvanın kulak çubuğu yüzeyinde hareket etmeyi sürdürmesi ise hala canlı olduğunu kanıtladı.
Olayı anlatan Tüzüner, "Şaşırdık. Belki de gözüme çarpan sinek, o anda larvasını bıraktı. Larvanın gözümde hareket ettiğini fark etmemiştim ama bir sağ tarafta, bir sol tarafta bir cisim varmış gibiydi. 2 gün gözümde yaşaması enteresan bir durum. Gözümün içinde seyahat etmiş. Buna benzer sorun yaşayan hastalar hemen göz doktoruna gitmeli. O kadar küçük ki gözle görünmüyor" diye konuştu.
'Hala yaşıyordu'
Tüzüner'in gözünde bakan Op. Dr. Gökhan Kerci ise uyarılarda bulunarak, "Yıkama işlemi anlık olarak bir rahatlama sağlasa da yabancı cisim hala gözde kaldığı için bu rahatlama hastamız için uzun sürmemiş. Hastamız 2 gün sonra bize başvurdu. Ben de önce yüzey bölgeye yapışan cisim var mı diye kontrol ettim ama yoktu. Hastanın göz kapağının altına baktığımda ise küçük ve siyah bir nokta gördüm. Önce yaprak parçası sandım. Kulak çubuğu ile almaya çalışırken cismin bir anda hareket ettiğini gördüm. Yabancı maddenin bir sinek larvası olduğunu fark ettiğimde ben de şaşırdım. Kulak çubuğunu yaklaştırdığım anda kaçtı ancak bir şekilde yakalayıp çıkardım. Çıkardıktan sonra da hala yaşıyordu ve hareket etmeye devam ediyordu" diyerek muayene sırasında yaşananları anlattı.