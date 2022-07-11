Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220711/34-gundur-haber-alinamayan-yasli-adam-yaylada-olu-bulundu-1058565994.html
34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu
34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 4 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde Karaköy’deki evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki Ali Alp... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T07:13+0300
2022-07-11T07:13+0300
türkiye
manisa
kayıp
ölü
yayla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058565850_0:26:770:459_1920x0_80_0_0_b2f312703ac2301d7fef17b474456f61.jpg
Turgutlu’ya bağlı kırsal Karaköy Mahallesinde oturan, mahalle muhtarı Ali Süzer’in kayınpederi Ali Alp, 4 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen ve kendisinden haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, MAT ve ANDA ekipleri, ailesi ve mahalle sakinleri, iz takip köpeklerinin de katıldığı Karaköy Mahallesinin çevresinde ve dağlık alanda, Ali Alp'i arama çalışma başlattı. Herhangi bir hastalığının bulunmadığı öğrenilen Alp’in izine ulaşılamadı. Ekipler, 2- 3 gün sonra arama çalışmalarını sonlandırdı.8 Temmuz’da, Kurban Bayramı arifesinde Ovacık Yaylası yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban, bir kişinin cansız bedenini gördü. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinde yaşamını yitiren kişinin Ali Alp olduğu belirlendi. Alp’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
türkiye
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0b/1058565850_0:0:770:578_1920x0_80_0_0_6772a33e0a1e6235f7ae6182f7b562c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
manisa, kayıp, ölü, yayla

34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu

07:13 11.07.2022
© DHA34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu
34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 4 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde Karaköy’deki evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki Ali Alp, yaylada bir çoban tarafından ölü bulundu.
Turgutlu’ya bağlı kırsal Karaköy Mahallesinde oturan, mahalle muhtarı Ali Süzer’in kayınpederi Ali Alp, 4 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen ve kendisinden haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, MAT ve ANDA ekipleri, ailesi ve mahalle sakinleri, iz takip köpeklerinin de katıldığı Karaköy Mahallesinin çevresinde ve dağlık alanda, Ali Alp'i arama çalışma başlattı. Herhangi bir hastalığının bulunmadığı öğrenilen Alp’in izine ulaşılamadı. Ekipler, 2- 3 gün sonra arama çalışmalarını sonlandırdı.
8 Temmuz’da, Kurban Bayramı arifesinde Ovacık Yaylası yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban, bir kişinin cansız bedenini gördü. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinde yaşamını yitiren kişinin Ali Alp olduğu belirlendi. Alp’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала