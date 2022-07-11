https://tr.sputniknews.com/20220711/34-gundur-haber-alinamayan-yasli-adam-yaylada-olu-bulundu-1058565994.html

34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu

34 gündür haber alınamayan yaşlı adam yaylada ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 4 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde Karaköy’deki evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 77 yaşındaki Ali Alp... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T07:13+0300

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türkiye

manisa

kayıp

ölü

yayla

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Turgutlu’ya bağlı kırsal Karaköy Mahallesinde oturan, mahalle muhtarı Ali Süzer’in kayınpederi Ali Alp, 4 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Akşam saatlerinde evine dönmeyen ve kendisinden haber alamayan ailesi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT, MAT ve ANDA ekipleri, ailesi ve mahalle sakinleri, iz takip köpeklerinin de katıldığı Karaköy Mahallesinin çevresinde ve dağlık alanda, Ali Alp'i arama çalışma başlattı. Herhangi bir hastalığının bulunmadığı öğrenilen Alp’in izine ulaşılamadı. Ekipler, 2- 3 gün sonra arama çalışmalarını sonlandırdı.8 Temmuz’da, Kurban Bayramı arifesinde Ovacık Yaylası yakınlarında hayvanlarını otlatan bir çoban, bir kişinin cansız bedenini gördü. Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinde yaşamını yitiren kişinin Ali Alp olduğu belirlendi. Alp’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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