https://tr.sputniknews.com/20220711/adanada-kucuk-cocuk-bagajda-yolculuk-etti-1058571337.html

Adana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti

Adana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti

Adana'da küçük bir çocuk, seyir halindeki otomobilin bagajında yolculuk etti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

adana

otomobil

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Adana’da Özdemir Sabancı Bulvarı’nda akşam saatlerinde bir otomobilin, bagajında oturup seyahat eden 1 erkek çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.40-50 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.

https://tr.sputniknews.com/20220602/40-derece-sicaga-ragmen-kopegi-bagajda-tasidi-1056911391.html

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türkiye, adana, otomobil