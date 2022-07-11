https://tr.sputniknews.com/20220711/adanada-kucuk-cocuk-bagajda-yolculuk-etti-1058571337.html
Adana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti
Adana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti
Adana'da küçük bir çocuk, seyir halindeki otomobilin bagajında yolculuk etti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T11:01+0300
2022-07-11T11:01+0300
2022-07-11T11:02+0300
türkiye
türkiye
adana
otomobil
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Adana’da Özdemir Sabancı Bulvarı’nda akşam saatlerinde bir otomobilin, bagajında oturup seyahat eden 1 erkek çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.40-50 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20220602/40-derece-sicaga-ragmen-kopegi-bagajda-tasidi-1056911391.html
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türkiye, adana, otomobil
Adana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti
11:01 11.07.2022 (güncellendi: 11:02 11.07.2022) Abone ol
Adana'da küçük bir çocuk, seyir halindeki otomobilin bagajında yolculuk etti.
Adana’da Özdemir Sabancı Bulvarı’nda akşam saatlerinde bir otomobilin, bagajında oturup seyahat eden 1 erkek çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
40-50 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.