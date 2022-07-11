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Adana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti
Adana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti
Adana'da küçük bir çocuk, seyir halindeki otomobilin bagajında yolculuk etti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
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adana
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Adana’da Özdemir Sabancı Bulvarı’nda akşam saatlerinde bir otomobilin, bagajında oturup seyahat eden 1 erkek çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.40-50 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.
https://tr.sputniknews.com/20220602/40-derece-sicaga-ragmen-kopegi-bagajda-tasidi-1056911391.html
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türkiye, adana, otomobil

Adana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti

11:01 11.07.2022 (güncellendi: 11:02 11.07.2022)
© İHAAdana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti
Adana'da küçük çocuk bagajda yolculuk etti - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© İHA
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Adana'da küçük bir çocuk, seyir halindeki otomobilin bagajında yolculuk etti.
Adana’da Özdemir Sabancı Bulvarı’nda akşam saatlerinde bir otomobilin, bagajında oturup seyahat eden 1 erkek çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
40-50 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.
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