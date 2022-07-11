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Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda 2 kardeşten biri kayboldu
Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda 2 kardeşten biri kayboldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suda 2 kardeşten biri kayboldu. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T03:01+0300
2022-07-11T03:03+0300
baraj
adıyaman
türkiye
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Suriye uyruklu aile, Kızılin Köyü, Göksu Çayı'nda piknik yaptığı esnada, aile fertlerinden 22 yaşındaki Ömer Yusuf ile kardeşi 15 yaşındaki Suad Yusuf serinlemek için suya girdi.Göksu Çayı üzerinde kurulan HES Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla çayın debisi yükselince iki kardeş suda mahsur kaldı. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine Suad Yusuf kurtarılırken, ağabeyi Ömer Yusuf suda kayboldu.112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suad Yusuf'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan ihbarla bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde dalgıç polisler su içerisinde arama yaptı.Kızılin Köyü Muhtarı Mustafa Gürel, Anadolu Ajansı muhabirine, iki kardeşin suda mahsur kaldığını ve birinin köylüler tarafından kurtarıldığını söyledi.Köylülerin de arama çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Gürel, "Akşam saatlerinde Suriye uyruklu aile piknik yapmak için buraya gelmişler ve iki kardeş suyun yükselmesiyle mahsur kalmışlar ve köylüler kız kardeşini kurtarmış diğeri ise suda kaybolmuş. Ekipler burada arama çalışmaları yapıyorlar, inşallah ulaşırız" dedi.Ekipler, arama çalışmalarına sabah devam edecek.
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baraj, adıyaman, suriyeli

Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda 2 kardeşten biri kayboldu

03:01 11.07.2022 (güncellendi: 03:03 11.07.2022)
© AAAdıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda 2 kardeşten biri kayboldu
Adıyaman'da baraj suyuyla debisi yükselen çayda 2 kardeşten biri kayboldu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, baraj kapaklarının açılmasıyla debisi yükselen suda 2 kardeşten biri kayboldu.
Suriye uyruklu aile, Kızılin Köyü, Göksu Çayı'nda piknik yaptığı esnada, aile fertlerinden 22 yaşındaki Ömer Yusuf ile kardeşi 15 yaşındaki Suad Yusuf serinlemek için suya girdi.
Göksu Çayı üzerinde kurulan HES Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla çayın debisi yükselince iki kardeş suda mahsur kaldı. Köylülerin durumu fark etmesi üzerine Suad Yusuf kurtarılırken, ağabeyi Ömer Yusuf suda kayboldu.
112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suad Yusuf'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan ihbarla bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde dalgıç polisler su içerisinde arama yaptı.
Kızılin Köyü Muhtarı Mustafa Gürel, Anadolu Ajansı muhabirine, iki kardeşin suda mahsur kaldığını ve birinin köylüler tarafından kurtarıldığını söyledi.
Köylülerin de arama çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Gürel, "Akşam saatlerinde Suriye uyruklu aile piknik yapmak için buraya gelmişler ve iki kardeş suyun yükselmesiyle mahsur kalmışlar ve köylüler kız kardeşini kurtarmış diğeri ise suda kaybolmuş. Ekipler burada arama çalışmaları yapıyorlar, inşallah ulaşırız" dedi.
Ekipler, arama çalışmalarına sabah devam edecek.
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