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Ali Koç: Daha bismillah demeden malum hesaplar birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
Ali Koç: Daha bismillah demeden malum hesaplar birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
Ali Koç, "Şu anki imkanlarımız çerçevesinde Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdiğimize inanıyoruz. Daha bismillah demeden dakika bir gol bir misali... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T14:34+0300
2022-07-11T14:49+0300
jorge jesus
spor
ali koç
uğur dündar
fenerbahçe
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Fenerbahçe Kulübü’nde bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Törene; Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve sarı-lacivertli kulübün üyeleri katıldı. Ali Koç, Uğur Dündar ve bazı yöneticiler, törene gelen Fenerbahçelileri karşılayarak bayramlarını kutladı.Uğur Dündar: Her birimizin alın teri olan o yıldızlarYeni sezonda Fenerbahçe formasında yer alacak 5 yıldıza vurgu yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, şunları kaydetti: Ali Koç: 100. yılda şampiyonluk, Fenerbahçe'ye yakışacaktırFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, zor bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti:‘Şansımız bol olsun istiyorum’20 Temmuz'da Polonya'da ilk maça çıkacaklarını kaydeden Ali Koç, “Yeni hocamız liderliğinde yaptığımız takviyelerin, inşallah sezon başından itibaren sergilediğimiz başarıların, şampiyonluğumuzun habercisi olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Tüm sporcularımıza her müsabakada başarılar diliyorum, şansımız bol olsun istiyorum” diye konuştu.‘TFF'ye elimizden gelen yardımda bulunmaya çalışacağız’Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni yönetimine başarılar dileyen Ali Koç, şunları söyledi:‘Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdiğimize inanıyoruz’Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına kilitlendiklerini belirten Ali Koç, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220710/irfan-can-kahveciden-jorge-jesus-cevabi-haberciligin-geldigi-noktaya-gulmekten-agliyorum-1058543026.html
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jorge jesus, ali koç, uğur dündar, fenerbahçe

Ali Koç: Daha bismillah demeden malum hesaplar birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler

14:34 11.07.2022 (güncellendi: 14:49 11.07.2022)
© DHAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© DHA
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Ali Koç, "Şu anki imkanlarımız çerçevesinde Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdiğimize inanıyoruz. Daha bismillah demeden dakika bir gol bir misali, camiamız nezdinde sosyal medyada malum hesaplar çalışmaya başladılar. Birkaç gün önce hocamızı istifa ettirdiler. Bana ve yönetime etkisi yok” dedi.
Fenerbahçe Kulübü’nde bayramlaşma töreni Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Törene; Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve sarı-lacivertli kulübün üyeleri katıldı. Ali Koç, Uğur Dündar ve bazı yöneticiler, törene gelen Fenerbahçelileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Uğur Dündar: Her birimizin alın teri olan o yıldızlar

Yeni sezonda Fenerbahçe formasında yer alacak 5 yıldıza vurgu yapan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, şunları kaydetti:
“Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği geçen, TFF kurulmadan önce, milli mücadele, vatan aşkıyla, yurt hürriyetine hizmet eden, canının ortaya koyan, direnen, bükülmeyen tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı, tarih önünde, saygıyla selamlıyorum. Her birimizin alın teri olan o yıldızlar, aynı bağımsızlık aşkıyla tribünlerimizde parlayacak, yarınlarımıza umut aşılayacaktır. Asil taraftar hiç kuşkun olmasın, Cumhuriyetin 100’üncü yıl şampiyonluğu da senin alnına yazılmıştır.”

Ali Koç: 100. yılda şampiyonluk, Fenerbahçe'ye yakışacaktır

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, zor bir sezonu geride bıraktıklarını ifade etti:

“Ancak şunu ifade etmek istiyorum; en son Akdeniz Oyunları'nda alınan başarılar, futbol takımımız tabii istediğimiz yerde sezonu bitiremedi, ikinci olduk ama son haftalarda özellikle İsmail Kartal liderliğinde performans, oynanan futbol, tribünlerin kenetlenmesi, belki de bize ilerisi için ipucu veriyor demek istiyorum. Arkasından basketbol takımımız ve tekerlekli sandalye basket takımımızın şampiyonluğu. Kısa dönemde yaşadığımız bu başarıların 100. yıla girerken hedeflediğimiz pek çok başarının habercisi olmasını da canı gönülden diliyorum. İnşallah ülkemizin 100’üncü yılında şampiyonluk, bu ülkenin kurtuluş ve kuruluşunda yer alan Fenerbahçe'ye yakışacaktır. Fenerbahçe, başta futbol her branşta en tepeyi hedefler ve şampiyon olur. Yeni sezon öncesi biletlerin tamamını tüketen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bunu aslında önümüzdeki sezonla ilgili inancın, beklentinin en güzel göstergesi olarak görüyorum. Çok üzülüyorum, pek çok talebi de karşılamayacak durumdayız, tüm taraftara canı gönülden teşekkür ediyorum.”

‘Şansımız bol olsun istiyorum’

20 Temmuz'da Polonya'da ilk maça çıkacaklarını kaydeden Ali Koç, “Yeni hocamız liderliğinde yaptığımız takviyelerin, inşallah sezon başından itibaren sergilediğimiz başarıların, şampiyonluğumuzun habercisi olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Tüm sporcularımıza her müsabakada başarılar diliyorum, şansımız bol olsun istiyorum” diye konuştu.

‘TFF'ye elimizden gelen yardımda bulunmaya çalışacağız’

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni yönetimine başarılar dileyen Ali Koç, şunları söyledi:
“Kurullarla ilgili değerlendirmemi 30 Temmuz'daki yüksek divan kurulu toplantısında yapacağım. Şu an inceleme aşamasındayız. Ama gördüğüm kadarıyla, en azından yönetim kurulu seviyesinde iyi niyet var. Bazı düşünceler devrim niteliğinde. Şeffaflık olması, adil rekabetin sağlanması açısından, tüm şüpheleri minimize etmesi açısından, kısa sürede çok önemli adımlar atıldı. Bana göre en azından yakın tarihimizde Türkiye Cumhuriyeti devletinin gördüğü en kötü, en skandal federasyon başkanı ve yönetim kurulunu geride bırakmış bulunuyoruz. Ve bu yönetim, inanın, Türk futboluna ziyadesiyle çok ama çok tahribat, güven unsuru erozyonu, kötü hakemliklerin yaşandığı, her anlamda, maddi-manevi açıdan, sportif açıdan, idari açıdan büyük zarar vermiştir. Bunu toparlamak zaman alacaktır. O yüzden Fenerbahçe olarak biz yeni atanan TFF'ye elimizden gelen yardımda bulunmaya çalışacağız. Çünkü inanıyoruz ki, onların inancı, futbolu daha şeffaf, daha adil noktaya getirmek, tahribat gören marka değerini yükseltmektir. Yılların erozyonu, tabii kolay olmayacaktır ama onlara el uzatmamız lazım. Görürsek ki, eski alışkanlıklar, eski yapısal süreçler, ilişkilerle yönetilen bir futbol olursa, biz her zaman olduğu gibi tepkimizi koyarız. Ama peşinen bunu yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. 3-4 haftada yapılanlar, alınan kararlar bizi, söylediğimiz, hepsi ifade edilen konular. İnşallah onlar da bu amaçlarını, samimi bulduğumuz amaçlarını gerçekleştirirler ve Türk futbolunu en kısa dönemde, en azından doğru istikamete çevirip doğru adımı atarlar.”

‘Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdiğimize inanıyoruz’

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına kilitlendiklerini belirten Ali Koç, şunları söyledi:
“Daha bismillah demedik. Şu anki imkanlarımız çerçevesinde Türkiye'ye gelebilecek en iyi hocayı getirdiğimize inanıyoruz. Bunu yapmak kolay değil ama bir hoca gelecek, her şey toz pembe olacak diye bir şey yok. İnanıyorum ki yeni hoca liderliğinde mutlu sona ulaşacağız. Tabii ki uzun sezonda iniş çıkış olacaktır, hiç kimse bir ligin bütün maçlarını kazanarak şampiyon olmuyor, böyle bir şey dünyada görülmemiştir. Bir kere biz 67 yılında namağlup şampiyon olmuştuk. Her zamandan daha çok kenetlenmeniz, her zamandan çok destek vermeniz lazım, hesabını sezon sonunda yapacağız. Daha bismillah demeden dakika bir gol bir misali, camiamız nezdinde sosyal medyada malum hesaplar çalışmaya başladılar. Bir kaç gün önce hocamızı istifa ettirdiler. Bana ve yönetime etkisi yok. Ama inanıyorum ki, samimi, iyi niyetli, sadece Fenerbahçe başarısını isteyen, satır aralarını okuyamayan, bu furyaya katılabilen taraftarlar oluyor. Kenetlenin. Tribünlerin nasıl olduğunu hepiniz gördünüz. Bunlar Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürecektir. Hep beraber tüm branşlarda kazanalım ve takımımıza en büyük desteği verelim.”
İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
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İrfan Can Kahveci'den Jorge Jesus cevabı: 'Haberciliğin geldiği noktaya gülmekten ağlıyorum'
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