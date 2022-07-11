Ali Koç: Daha bismillah demeden malum hesaplar birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler

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Ali Koç: 100. yılda şampiyonluk, Fenerbahçe'ye yakışacaktır
“Ancak şunu ifade etmek istiyorum; en son Akdeniz Oyunları'nda alınan başarılar, futbol takımımız tabii istediğimiz yerde sezonu bitiremedi, ikinci olduk ama son haftalarda özellikle İsmail Kartal liderliğinde performans, oynanan futbol, tribünlerin kenetlenmesi, belki de bize ilerisi için ipucu veriyor demek istiyorum. Arkasından basketbol takımımız ve tekerlekli sandalye basket takımımızın şampiyonluğu. Kısa dönemde yaşadığımız bu başarıların 100. yıla girerken hedeflediğimiz pek çok başarının habercisi olmasını da canı gönülden diliyorum. İnşallah ülkemizin 100’üncü yılında şampiyonluk, bu ülkenin kurtuluş ve kuruluşunda yer alan Fenerbahçe'ye yakışacaktır. Fenerbahçe, başta futbol her branşta en tepeyi hedefler ve şampiyon olur. Yeni sezon öncesi biletlerin tamamını tüketen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bunu aslında önümüzdeki sezonla ilgili inancın, beklentinin en güzel göstergesi olarak görüyorum. Çok üzülüyorum, pek çok talebi de karşılamayacak durumdayız, tüm taraftara canı gönülden teşekkür ediyorum.”