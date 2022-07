https://tr.sputniknews.com/20220711/arastirma-10-kisiden-7si-ise-artik-araciyla-gitmiyor-1058578213.html

Araştırma: 10 kişiden 7'si işe artık aracıyla gitmiyor

Otomobil kullanıcılarıyla yapılan ankete göre akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası 10 kişiden 7’si işe artık işe aracıyla gitmiyor. 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T12:32+0300

2022-07-11T12:32+0300

2022-07-11T12:41+0300

otomobil

zam

ekonomi

araştırma

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/12/1056480813_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_7aebd60b74d794d70115fb8296583df1.jpg

IPSOS Araştırma'nın akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından yaptığı son ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Yapılan araştırma otomobil kullanımının giderek azaldığını gösterdi.Milliyet'in aktardığı araştırmaya göre her dört araç sahibinden üçü artık ailecek araba gezintilerinden vazgeçtiklerini belirtiyor, her on araç sahibinden yedisi artık alışverişe araba ile gitmediğini ifade ediyor:

2022

otomobil, zam, araştırma