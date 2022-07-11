https://tr.sputniknews.com/20220711/arastirma-yemege-tuz-atmak-omru-kisaltiyor-1058567731.html

Araştırma: Yemeğe tuz atmak ömrü kısaltıyor

Araştırma: Yemeğe tuz atmak ömrü kısaltıyor

Yüz binlerce İngiliz'in verileri kullanılarak yapılan bir araştırmaya göre hazır, pişmiş yemeğe daha da tuz katmak insan ömrünü ortalama 2 yıl kısaltıyor... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T09:38+0300

2022-07-11T09:38+0300

2022-07-11T09:39+0300

tuz

yaşam

ingiltere

ölüm

beslenme

yemek

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Orta yaşlı 500 bin İngiliz'le yapılan bir araştırma, yemeğe tuz atmanın erken ölümle yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu. Bu kişilerin genetik ve sağlık geçmişlerinin kayıtlarının tutulduğu UK Biobank kullanılarak yapılan araştırmaya göre tuz erkeklerin ömrünü en az 2, kadınların ömrünü de 1.5 yıl kısaltıyor. Yemeği pişirirken atılan tuz miktarı ise araştırmaya dahil değil. Araştırmada sağlıksız yaşam sürme gibi diğer faktörler de göz ardı edilmesi ancak araştırmayı yürüten ekip elde edilen sonuçların insanların yemeklerine tuz atmayı bırakmasını düşünmesine gerektirecek kadar güçlü olduğunu gösterdiğinin altını çizdi. Araştırmanın başındaki isimlerden Prof. Lu Ki, "Bildiğim kadarıyla araştırmamız, yemeğe tuz katılması ile erken ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk araştırma olma özelliği taşıyor. Masada önümüzde duran yemeğe daha az tuz katarak ya da hiç katmayarak sodyum tüketimini biraz azaltmanın sağlık açısından büyük getirileri olacaktır; özellikle de geniş kitlelerde başarılabilirse" ifadelerini kullandı. Öyle ki 2006-2010 arası tuz tüketimleri açısından takip edilen araştırma katılımcıları arasında yemeğine her zaman tuz katanların erken ölüm riski yüzde 28 olarak belirlendi. 50 yaşında olup da tuzdan vazgeçmeyen erkek ve kadınlar için yaşam beklentisi de sırasıyla 2.3 ve 1.5 yıl kısaldı. Erken ölüm getiren diğer faktörler ise yaş, cinsiyet, etnik köken, vücut ölçüleri, sigara- alkol kullanımı, fiziksel aktivite, yeme alışkanlıkları ile diyabet, kanser ve kalp hastalıkları gibi tıbbi durumlar. Batı ülkelerinde sodyum tüketiminin neredeyse yüzde 70'i işlenmiş ve hazır gıdalardan kaynaklanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220614/1057399638.html

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tuz, ingiltere, ölüm, beslenme, yemek