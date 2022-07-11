https://tr.sputniknews.com/20220711/arnavutkoyde-yasaga-ragmen-denize-giren-kisi-hayatini-kaybetti-1058562500.html
Arnavutköy’de yasağa rağmen denize giren kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy’de yasağa rağmen denize giren kişi hayatını kaybetti
Arnavutköy Karaburun'da yasağa rağmen denize giren 24 yaşındaki Furkan Duran boğularak hayatını kaybetti. 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T01:54+0300
2022-07-11T01:54+0300
2022-07-11T01:56+0300
arnavutköy
türkiye
yasak
boğulma
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Karadeniz kıyısında olan Karaburun sahilde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denize yüzen Furkan Duran bir süre sonra gözden kayboldu. Duran'ı göremeyenler durumu cankurtaranlara bildirdi.Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Duran'ı denizden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duran'ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle Karaburun ve Yeniköy sahillerinde 9-10 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.
arnavutköy
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arnavutköy, yasak, boğulma
Arnavutköy’de yasağa rağmen denize giren kişi hayatını kaybetti
01:54 11.07.2022 (güncellendi: 01:56 11.07.2022) Abone ol
Arnavutköy Karaburun'da yasağa rağmen denize giren 24 yaşındaki Furkan Duran boğularak hayatını kaybetti.
Karadeniz kıyısında olan Karaburun sahilde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denize yüzen Furkan Duran bir süre sonra gözden kayboldu. Duran'ı göremeyenler durumu cankurtaranlara bildirdi.
Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Duran'ı denizden çıkarttı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duran'ın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından elverişsiz hava koşulları nedeniyle Karaburun ve Yeniköy sahillerinde 9-10 Temmuz tarihlerinde denize girmek yasaklanmıştı.