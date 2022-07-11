https://tr.sputniknews.com/20220711/bagcilarda-saganak-nedeniyle-su-altinda-kalan-15-is-aracini-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1058599717.html

Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor

Bağcılar’da sağanak yağış sonrası suya gömülen 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesini kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Göle dönen alansa havadan... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T19:42+0300

2022-07-11T19:42+0300

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türkiye

bağcılar

şantiye

sağanak

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İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su bastı Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı da sular içinde kaldı.Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de suyun altında kaldı.Dün meydana gelen olayın ardından hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Suyu tahliye etme çalışmaları sürerken, kamyonlar drone ile görüntülendi.

türkiye

bağcılar

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2022

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bağcılar, şantiye, sağanak