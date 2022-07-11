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https://tr.sputniknews.com/20220711/bagcilarda-saganak-nedeniyle-su-altinda-kalan-15-is-aracini-kurtarma-calismalari-devam-ediyor-1058599717.html
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor
Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor
Bağcılar’da sağanak yağış sonrası suya gömülen 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesini kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Göle dönen alansa havadan... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T19:42+0300
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türkiye
bağcılar
şantiye
sağanak
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İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su bastı Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı da sular içinde kaldı.Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de suyun altında kaldı.Dün meydana gelen olayın ardından hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Suyu tahliye etme çalışmaları sürerken, kamyonlar drone ile görüntülendi.
türkiye
bağcılar
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bağcılar, şantiye, sağanak

Bağcılar'da sağanak nedeniyle su altında kalan 15 iş aracını kurtarma çalışmaları devam ediyor

19:42 11.07.2022 (güncellendi: 19:44 11.07.2022)
© İHA / VOLKAN KAYALARBağcılar'da sağanak yağış sonrası suya gömülen hafriyat kamyonları
Bağcılar'da sağanak yağış sonrası suya gömülen hafriyat kamyonları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© İHA / VOLKAN KAYALAR
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Bağcılar’da sağanak yağış sonrası suya gömülen 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesini kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Göle dönen alansa havadan görüntülendi.
İstanbul’da etkili olan sağanak sonrası birçok yeri su bastı Bağcılar Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanı da sular içinde kaldı.
Bayram tatili nedeniyle şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi de suyun altında kaldı.
Dün meydana gelen olayın ardından hafriyat kamyonlarını kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Suyu tahliye etme çalışmaları sürerken, kamyonlar drone ile görüntülendi.
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