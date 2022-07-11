https://tr.sputniknews.com/20220711/bakan-koca-hastayla-hekim-nasil-hasim-gibi-gosterilebilir-1058601587.html
Bakan Koca: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
Bakan Koca: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
Sağlık Bakanı Koca, Hekimsen'in 'doktorlara silah verilmesi' talebine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Şiddet olaylarını... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T21:22+0300
2022-07-11T21:22+0300
2022-07-11T21:28+0300
fahrettin koca
hekimsen
türkiye
silah
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) tarafından yapılan hekimlere silah ruhsatı verilmesi önerisi hakkında açıklamalarda bulundu.Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: "Aylar önceki üzücü şiddet olayları yeni yaşanmış gibi servis ediliyor. Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır. Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar. Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimlerin arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"
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Bakan Koca: Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?
21:22 11.07.2022 (güncellendi: 21:28 11.07.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Koca, Hekimsen'in 'doktorlara silah verilmesi' talebine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimleri arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) tarafından yapılan hekimlere silah ruhsatı verilmesi önerisi hakkında açıklamalarda bulundu.
Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:
"Aylar önceki üzücü şiddet olayları yeni yaşanmış gibi servis ediliyor. Hastaları mağdur gösterme amaçlı eski videolar tekrar yayınlanıyor. Hekimlerin halkına bağlılığını sorgulayan ifadelere rastlanıyor. Bu kasıtlı davranışlara vereceğiniz en iyi cevap, dikkate bile almamaktır.
Bu vesileyle halkımıza hatırlatmak isterim: Dr. Ekrem Karakaya cinayeti yürekleri yaktı. Şiddet eğiliminin nelere yol açabileceği görüldü. Sağlıkta şiddetin nedenlerinde bilinçsiz beklenti, ortamın stresi ağırlıkta. Hekime güveni esas alın. Hekim elinden gelenin en iyisini yapar.
Hekimler adına hareket ettiğini ileri süren bir yapı, bugün yayınladığı bildiride, hekimlere ruhsatlı silah verilmesini talep etti. Şiddet olaylarını lanetleyen milyonlar ile hekimlerin arasına silahın girmesi nasıl düşünülebilir? Hastayla hekim nasıl hasım gibi gösterilebilir?"