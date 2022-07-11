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Bakan Soylu'dan metroda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret
Bakan Soylu'dan metroda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu. Ziyareti sosyal medya adresinden paylaşan... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T01:00+0300
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türkiye
süleyman soylu
senegal
metro
sözlü taciz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da metroda hakarete uğrayan Senegalli Davut'u kaldığı evde ziyaret etti.Bakan Soylu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220709/istanbulda-metroda-yabanci-uyruklu-kisiye-hakaret-eden-supheli-yakalandi-1058520742.html
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süleyman soylu, senegal, metro, sözlü taciz

Bakan Soylu'dan metroda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

01:00 11.07.2022 (güncellendi: 01:18 11.07.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu. Ziyareti sosyal medya adresinden paylaşan Soylu, "Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da metroda hakarete uğrayan Senegalli Davut'u kaldığı evde ziyaret etti.
Bakan Soylu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.
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