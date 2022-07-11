https://tr.sputniknews.com/20220711/bakan-soyludan-metroda-sozlu-saldiriya-ugrayan-senegalli-aileye-ziyaret-1058561804.html

Bakan Soylu'dan metroda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

Bakan Soylu'dan metroda sözlü saldırıya uğrayan Senegalli aileye ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul metrosunda sözlü saldırıya maruz kalan Senegalli aileye ziyarette bulundu. Ziyareti sosyal medya adresinden paylaşan... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T01:00+0300

2022-07-11T01:00+0300

2022-07-11T01:18+0300

türkiye

süleyman soylu

senegal

metro

sözlü taciz

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da metroda hakarete uğrayan Senegalli Davut'u kaldığı evde ziyaret etti.Bakan Soylu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Senegalli Davut, tertemiz bir insan... Eşi, kızları Rukiye ve Fatma, metroda uğradıkları ırkçı saldırıya çok üzülmüşler... Biz, Müslümanız. Bizde yabancı düşmanlığı olmaz, olamaz; bunu reddederiz. Siyasete alet edecekler diye boynumuzu eğmedik, eğmeyiz..." ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220709/istanbulda-metroda-yabanci-uyruklu-kisiye-hakaret-eden-supheli-yakalandi-1058520742.html

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süleyman soylu, senegal, metro, sözlü taciz