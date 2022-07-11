https://tr.sputniknews.com/20220711/bakan-varank-cumhurbaskani-erdogan-turkiyeyi-bu-dalgali-denizden-cikarabilecek-tek-liderdir-1058599366.html

Bakan Varank: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi bu dalgalı denizden çıkarabilecek tek liderdir

Bakan Varank: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi bu dalgalı denizden çıkarabilecek tek liderdir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı dolayısıyla Trabzon Meydan Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, "Şundan lütfen emin olun... 11.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-11T19:37+0300

2022-07-11T19:37+0300

2022-07-11T19:37+0300

türkiye

mustafa varank

recep tayyip erdoğan

ekonomi

enflasyon

haberler

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Parti teşkilatının, bayramda Trabzon'u ziyaret etmelerini istediğini söyleyen Varank, "Biz, o ricayı emir telakki ettik ve siz değerli Trabzonlu hemşehrilerimizle bayramlaşmak üzere buraya geldik. Rabbim bayramımızı mübarek etsin. Hepimize ağız tadıyla sevdiklerimizle ailemizle eşimizle dostumuzla nice güzel bayramları nasip etsin diyoruz. Kurban kelime manası; Allah'a yaklaşmak olan, içerisinde nice hikmetler barındıran bir bayram. Kurban, en sevdiğinizden Rabbiniz için, dininiz için, inancınız için nasıl taviz verebilirsiniz, nasıl onun yolunda en sevdiğinizden vazgeçebilirsiniz; onu gösteren bir bayram" dedi.2 senedir hac yapılamadığını söyleyen Bakan Varank, "Bu sene, kutsal topraklarda, Arafat'ta sadece Türkiye'den gelenler değil, dünyanın dört bir tarafından milyonlarca Müslüman bir kişiye dua ediyordu. Kimdi o, Recep Tayyip Erdoğan. Onun sağlığı, esenliği için ülkesinin başında en güzel şekilde siyasetine devam etmesi için milyonlarca Müslüman, Türklerle beraber dua ediyordu. Size sormak istiyorum, bir insan hiç tanımadığı, beraber yaşamadığı, karşılaşmadığı bir insana neden dua eder? Eğer onun gerçekten doğru, düzgün, inançlı ve sadece kendi ülkesi için değil; tüm dünya mazlumları ve mağdurları için de mücadele ettiğini bilirse işte ona dua eder. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bizim 20 yıldır davamız bu ülkeyi önce muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarabilmek, ama bunu yaparken sadece kendi ülkemizde değil; dünyanın dört bir tarafında nerede bir mazlum varsa nerede bir mağdur varsa onların da ihtiyacını elimizden geldiğince gidermeye çalışmak. Hamdolsun biz bunu en güzel şekilde yaptığımıza inandığımız için işte milyonlarca insan Sayın Cumhurbaşkanımıza dua ediyor. Biz de bu şuurla, onun ekip arkadaşları olarak, şehirlerimize ne katkı sağlarız, ülkemize ne katkı sağlarız, bu ülkeyi nasıl daha müreffeh bir hale getirebiliriz, bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.Batı ülkelerinde insanlar hangi hizmetle tanışıyorsa o hizmetle şehirlerimizi tanıştırmak için büyük bir gayret gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz" diyen Bakan Varank, şunları söyledi:"Bu manada Trabzon'unumuz bizim için çok önemli. Biz Trabzon'u baş tacı etmek üzere büyük bir gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu şehirde hangi alanda bir ihtiyaç var, bu şehrin ekonomisini nasıl daha iyi kalkındırabiliriz, onun yatırımını planlıyoruz arkadaşlarımızla beraber hayata geçiriyoruz. Karadeniz'de bilim merkezi öncelikle nereye yakışır, 'Trabzon'a yakışır.' dedik.Şu anda bölgenin tek bilim merkezini, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni biz inşa ediyoruz. Burada kafes balıkçılığı mı ileri gitti, bizim burada işletmelerimizin yumurta tesisine mi ihtiyacı var? Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bununla ilgili adımlarını atıyoruz, yeter ki ne olsun? Bu şehirde insanlar daha müreffeh olsun. Yeter ki bu şehrin ekonomisini biz kalkındıralım, insanlar daha mutlu, daha huzurlu bayramlar yaşayabilsinler. İşte biz bu ekip olarak, AK kadro olarak Cumhur İttifakı ile beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi bu dalgalı denizden çıkarabilecek tek liderdir'Dünyanın büyük bir çalkantıdan geçtiğini söyleyen Bakan Varank, "Dünyanın bir günü bir gününe eşit değil. Ortada hiçbir şey yokken, şu anda bir barış denizi olan Karadeniz'de iki büyük komşunun savaşını yaşıyoruz. İşte bütün bu gelişmeler elbette bizim ülkemizi etkiliyor ama şundan lütfen emin olun, Sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar siyasi geçmişiyle elde ettiği başarılarla siyasetteki tecrübelerle Allah'ın izniyle bu dalgalı denizden de bu gemiyi çıkarabilecek tek liderdir. Bunu biz de biliyoruz emin olun zaman zaman bize kızan vatandaşlarımız da karşılaştığımızda bize şunu söylüyor, 'Evet haklısınız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başka bu gemiyi böyle salimen yürütebilecek Türkiye'de başka bir lider yok" dedi.

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mustafa varank, recep tayyip erdoğan, ekonomi, enflasyon, haberler