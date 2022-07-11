https://tr.sputniknews.com/20220711/bayram-eglencesinde-koy-muhtarinin-tabancasindan-cikan-kursun-bir-kisiyi-oldurdu-1058587979.html
Bayram eğlencesinde köy muhtarının tabancasından çıkan kurşun bir kişiyi öldürdü
Bayram eğlencesinde köy muhtarının tabancasından çıkan kurşun bir kişiyi öldürdü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köyde Kurban Bayramı için yapılan köy eğlencesinde, köy muhtarının tabancasından çıkan kurşun ile bir vatandaş hayatını... 11.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-11T15:08+0300
2022-07-11T15:08+0300
2022-07-11T15:08+0300
yaşam
bozkurt
kastamonu
köy
muhtar
kaza
silah
eğlence
kurşun
ölüm
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Bozkurt'un Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, köyde Kurban Bayramı için yapılan eğlencede, köy muhtarı, tabanca ile havaya ateş açtı. Patlayan silahın kurşunu, alanda bulunan bir kişiye isabet etti. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yaralanan Çelik, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan adam, hayatını kaybetti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kurşunun köy muhtarına ait olduğu tespit edildi. Muhtar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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bozkurt, kastamonu, köy, muhtar, kaza, silah, eğlence, kurşun, ölüm, inebolu
Bayram eğlencesinde köy muhtarının tabancasından çıkan kurşun bir kişiyi öldürdü
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köyde Kurban Bayramı için yapılan köy eğlencesinde, köy muhtarının tabancasından çıkan kurşun ile bir vatandaş hayatını kaybetti.
Bozkurt'un Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, köyde Kurban Bayramı için yapılan eğlencede, köy muhtarı, tabanca ile havaya ateş açtı. Patlayan silahın kurşunu, alanda bulunan bir kişiye isabet etti. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yaralanan Çelik, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bozkurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan adam, hayatını kaybetti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kurşunun köy muhtarına ait olduğu tespit edildi. Muhtar, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.